Спилбърг ще снима сериал за Наполеон по сценарий на Стенли Кубрик (ВИДЕО)

Американският режисьор Стивън Спилбърг съобщи, че е започнал работа по минисериал за Наполеон Бонапарт, базиран на сценарий на нереализиран филм на Стенли Кубрик, предадоха осведомителните агенции.

"В процес сме на създаване на поредица от седем епизода за американската платена телевизионна мрежа HBO", каза Спилбърг на пресконференция в Берлин по време на филмовия фестивал Берлинале. Сценарият е написан от Кубрик през 1961 г., информира БТА.

