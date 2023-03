Уил Смит с първа награда след шамара на "Оскарите" - за най-добър актьор

Уил Смит спечели награда за най-добър актьор на тазгодишните награди NAACP за играта си във филма "Еманципация". Това е първата му статуетка след дълго обсъждания шамар на "Оскарите" през 2022 година. Тогава Смит зашлеви Крис Рок на живо пред целия свят, след като комикът си направи шега с голата глава на Джейда Пинкет-Смит.

Въпреки че спечели важна награда, Уил Смит не присъстваше на церемонията в Калифорния, пояснява Tialoto.bg.

Историята в "Еманципация" се развива през 19 век и представя Смит като избягал роб, който тръгва на коварно пътешествие до Батън Руж, докато се опитва да премахне насилствените собственици на плантации. Филмът е вдъхновен от снимка от 1863 година, известна като Whipped Peter, която изобразява поробен човек със сериозни разкъсвания по гърба. Показването на фотографията представи бруталността на робството пред очите на американската общественост.

Just watched Emancipation on Apple TV, it was a very emotional film. Will Smith did a wonderful job. I am glad it ended w/ Black slaves being freed. I would like to know how they discovered “Whipped Peter” was Haitian? pic.twitter.com/J6Dqkn7AMm