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Мъж с малък пенис посочи, коя е най-добрата секс поза

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Мъж с малък пенис посочи, коя е най-добрата секс поза

  • секс поза-
  • малък пенис-
  • задна

една жена за да има оргазъм, дори и с любовник със скромно достойнство, тя трябва да стиска здраво краката си по време на секс

Мъж с малък пенис посочи, коя е най-добрата секс поза - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кучешката поза е най-добрата за удоволствието на жената, сподели мъж с малък пенис, цитиран от Daily Star.

Мъж на име Тревър заяви, че има много начини да се хареса на една жена без огромен „инструмент“. Той призна, че е бил срамежлив допреди няколко години, но след това станал по-уверен, срещнал любовта си и се оженил.

"Щастлив съм и уверен. Новооткритата ми увереност ми позволи да опитам различни неща в леглото, включително играчки и удължител за пениса", заявява притежателят на неголям пенис.

Мъжът добави, че жена му не се смущава от скромния му член. Те са толкова разкрепостени в леглото, че искали да пробват тройка с друг мъж. Според Тревър отначало това са били само вълнуващи фантазии, а след това са опитали всичко на практика.

Притесних се, че другият мъж ще има голям пенис. Притеснявах се, че жена ми ще го хареса и ще ме напусне. След това обаче разбрах, че наистина мога да ѝ угодя

Тревър добави, че за да има една жена оргазъм, дори и с любовник със скромно достойнство, тя трябва да стиска здраво краката си по време на секс. Също така за такива двойки кучешката поза е идеална. „Това е позиция за дълбоко проникване. Освен това, за да увелича удоволствието ѝ, мога да стимулирам клитора ѝ с пръсти или вибратор “, каза той откровено.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    5 2 Отговор
    МНОГО ТЪМНО В ТАЯ ГЪРЦИЯ БРЕ,ПЪТУВАМ ЗА АТИНА В АВТОБУСА ,А НАВЪН ТЪМНО И СТУДЕНО ,ГЛЕДАМ АЗ ПРЕЗ СТЪКЛОТО ......

    00:32 04.03.2023

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 2 Отговор
    Обичам да съм в поза партер.

    00:33 04.03.2023

  • 4 КОЗЛОДУЙ разбира и от спорт

    7 1 Отговор
    Влязъл в дискусия на спортна тема с друг форумец-
    Левскар

    73ОТГОВОР

    До коментар 3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
    Преди дни ме нарече комарджия! Знаеш ли какъв шут ще ти забия?

    ГРАД КОЗЛОДУЙ

    43ОТГОВОР

    До коментар 4 от "Левскар":
    господин ФЕН на ЛЕВСКИ вИНТЕРНЕТ иТУК има МЕНТЕ ник ГРАД КОЗЛОДУЙ а УПРАВИТЕЛ на ЛЕВСКИ КОЗЛОДУЙ е АДВОКАТ МИЛЕН СИБИНОВ ментето ГРАД КОЗЛОДУЙ обижда попържваНАВСЯКЪДЕ не е от ГРАД КОЗЛОДУЙ той е копейкаджия или е СТТАМАТ

    Коментиран от #34

    00:35 04.03.2023


  • 5 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    3 2 Отговор
    НЯКОЙ ДЕН ПРЕЗ НОСА ЩЕ ВИ ИЗЛЕЗНЕ ТОЯ АМЕРИКАНСКИ МОДЕЛ НА ЖИВОТ ,ЗЕЛЕНА АНТИАМЕРИКАНСКА УСМИВКА ЗА СПОМЕН ЗАВЕЩАВАМ.....МРАЗЯ САЩИ....ТО НЕ ГИ ХАРЕСВАМ ......

    00:36 04.03.2023

  • 6 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    4 3 Отговор
    ИСКАМ ДА ПИТАМ КОЗЛОДУЙСКИЯ ,БИЛ ЛИ Е С ПАМПЕРС НЯКОГА.....

    Коментиран от #31

    00:37 04.03.2023

  • 7 Всички русофили стискат здорово

    5 3 Отговор
    звездичките си в поза "раком". Иначе разкалват терена.

    Коментиран от #18

    00:38 04.03.2023

  • 8 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    6 1 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯТА Е ОЛИГОФРЕНСКА,ПРАВИ ОТ ИДИОТИТЕ ,ЕЛИТ,А ДЕБИЛИТЕ СА В УПРАВЛЕНИЕТО........

    Коментиран от #9, #11

    00:40 04.03.2023

  • 9 Зелена си

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":

    щото си мухлясала.

    Коментиран от #12

    00:42 04.03.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ей лом,ско-гей,ски бок,лук

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":

    Пак си се напушил с кофти матриал! В този живот все у средата си! Зелена си щото никога няма да узрееш!

    Коментиран от #14, #17

    00:44 04.03.2023

  • 12 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Зелена си":

    ПРАВ СИ ТАКА Е МУХЛЯСАЛА СЪМ И ИСКАМ ОЩЕ ДА МУХЛЯСАМ .......

    Коментиран от #16

    00:44 04.03.2023

  • 13 Име

    3 1 Отговор
    Колко да е малък пък този член.

    Коментиран от #19

    00:47 04.03.2023

  • 14 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ей лом,ско-гей,ски бок,лук":

    ИХ ЧЕ КЕФ,ОХАЗ ЧЕ ГОТ РАДВАМ СЕ ЧЕ СЪМ БОКЛУК ,ГЕЙСКА ,ломска , ПРАВ СИ ЧЕРВЕН ХЕЛБОЙ ,АЗ СЪМ НЕЗРЯЛА ......И ИСКАМ ОЩЕ ДА МИ ПРАВИТЕ КОМПЛИМЕНТИ СЛАДУРИ ,ЩЕ ВИ ИЗЯМ УШИТЕ МИЛИ МОЙ.....

    00:48 04.03.2023


  • 15 75666

    1 1 Отговор
    Aйде отрепки, на манежа, до сутринта.

    00:50 04.03.2023

  • 16 Да, ама нали знаеш, че мухлясалия хляб

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":

    го хвърлят на прасетата.

    Коментиран от #20

    00:50 04.03.2023

  • 17 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ей лом,ско-гей,ски бок,лук":

    Ломски ,Гейски Боклук ,МНОГО СЕ РАДВАМ ЧЕ МИ ВИКАШ ТАКА ,АМА АЗ СЕ КАЗВАМ ДРУГО ,ОЛИГОФРЕНКА БОКЛУК ЛЕСБИЙКА ГЕЙКА Ломсика......

    00:50 04.03.2023

  • 18 Чезни ве путьороб

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Всички русофили стискат здорово":

    По времето на комунизма много ходеха дървосекачи в Русия - Сибир, Коми или Сочи.. Предимно цигaни ..И след време всеки от тях се връщаше с по една рускиня за жена..Като малък прекарвах ваканциите на село, много цигaни от там се върнаха с такива рускини, а те живееха в коптори, кирпич и плет, външни мизерни тоалетни, покривите им текат...Но рускините доволни, казваха мизерията в Рассията още по зловеща ...От войната рускините пак ще останат без мъже и ще тръгнат пак да се омъжват за бг цигани. Пак ще се народят много русофилчета с цигaнcka кръв...

    Коментиран от #24

    00:51 04.03.2023

  • 19 Колкото твоя

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Име":

    Само малко по-дебел сигурно. Много си любопитен. Комплексче ли си имаш? малчуган!

    00:52 04.03.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ние във Варна, от как се помня ги nлющuм

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Чезни ве путьороб":

    без значение с мъжете си или без тях са дошли. Те си идват тук за това. Която и да питам защо така, като че ли са се наговорили. Викат ако му сложа бутилка водка нанмасата и седна гола до него, ще вземе избере бутилката.

    00:55 04.03.2023


  • 25 Кирчо

    2 2 Отговор
    Гледам всички онанисти са на линия! Само водещия го няма.Пак прави ножки на снимката на Венка.

    00:56 04.03.2023

  • 26 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    1 1 Отговор
    ЕГАТИ КЕФА ,ЩЕ МЕ ИЗЯДАТ ИХ ЧЕ МИ Е КЕФ ДА МЕ ИЗПАПКАТ ПРАСЕТАТА ,СЪГЛАСНА СЪМ ....ОХ ЧЕ КЕФ,ОХ ЧЕ ГОТ.....

    00:56 04.03.2023

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 На тая от снимката

    4 1 Отговор
    много и висят ненките. Май като е изправена са като чорапи пълни с пясък

    00:59 04.03.2023

  • 31 СТАМАТ MAГАPETO

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":

    козлодуйскияПЕДЕРАСТИН е редовно с памперс щото се изпуща отзаде от многото секс все пак е на 64 години противен дъртак

    01:01 04.03.2023

  • 32 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    мръCеН ляйнянГУВНЯН cайт, МpeтеВаштаМaмаа KyчетаГРОЗНИ! Мpеее те пpеди , да не захваштате 2023г, да я мъpcите и нея. Мpeее те и тpо ловете ви да мpът, ех че кеф! Ех че хубаво!

    01:03 04.03.2023

  • 33 ГЕНАДИ ОТ КАЗАНЛЪК

    2 1 Отговор
    До,бър ве,чер тревопасни, като лъвове опасни! И тази вечер Вен,елина, разреши всички да ви мина! Поздравявам всички ду,вари, свал,яйте тези шал,вари! Да мога от заде да ми,на, и да ви пост,авя клина! Лекичко ще ви го дав,ам, без дори да ви напрягам! Отво,рете буз,ки няма да напъ,вам, ще го сло,жа без да го огъвам! Всички тука сте особено гра,мотни, зажад,нели за жлезите ми потни! Не се заяж,дайте с Вене,лина, защото всички ще ви м,ина! Па,тладжанче по едно вземете,и отз,ад си го сло,жете! Без с,то коментара, вс,еки от вас да ми го ба,ра! Ако утре сутринта съм блок,иран, на всички вас ще го зав,ирам! Ако не слушате какво говоря, наве,дете се едно добро да сторя! Искам да започнете разгорещено, да се пл,юете в сайта дръзновено! Плю,сове и мин,уси човек да вижда, за да реши по колко и как да ви оби,жда! Ал,фата по някое време ще се появи, жаден две краст,авици ще държи! Сло,жете му едната в уст,ата, а другата подложете докато кляка! Ста,мат към три наперен ще доди, и Ре,актора ба,вен ще он,оди! Задния двор на Ре,актора, ще из,оре Стамат с трак,тора! Ако искате да ви ограмотява Венелина, пишете коментари и ще ми,на! Всеки един от вас с лопатата, докато берете ряпата! Лека вечер неграмотна дружина, скачайте като опълченци на пружина!

    01:03 04.03.2023

  • 34 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "КОЗЛОДУЙ разбира и от спорт":

    Извинете ме ас съм инвалид ИНСУЛТ от малък само ГЛУПОСТИ ПИША ,олигофрен СЪМ

    01:04 04.03.2023

  • 35 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    1 1 Отговор
    ШУКАР БУРИЛ КАРАМАНГЕЛ, Е ТО ТОВА Е ДНЕС ДА СИ НЕУЗРЯЛА НУЛА,ИЛИ СМЕНЕН С ОГРОМНО ИЗВЪНЗЕМНО В РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ,ТО ТОВА Е ДА,СИ КЛАСИЧЕСКИ ОЛИГОФРЕН ЕСПЕРАНТО ПРОСТАК С АСТРАЛ ДУШКА,СОБСТВЕНО ПОДРАЖАНИЕ МОДЕЛ ЦАКА БАК С КЪСИ ГАЩА ОТ ГРИНГОЛЕНД,И ДА УЧАСТВАШ ДОБРОВОЛНО В ОСТРОВНА КОНСТРУКЦИЯ НА САМОУБИЙСТВЕНА ПУБЛИЧНА ПРОПАДНАЛА ОРГИЯ И ЗАСИЛЕНА НАХИЛЕНА ТРОЙКА В ТЕЖЕСТ НА ОБЩЕСТВОТО И НАКРАЯ ДА СИ КОФТИ КРЪВОЛОК,ДА СИ ИНДИВИДУАЛНА ЖЕНСТВЕНА СОРОСОЙДЛА ,ДА СИ ПОЧИТАТЕЛ НА БРАЗИЛСКИЯ ПУБЛИЧЕН БОЙ,,,ЖЕНА ТИ ДА,Е ИЗКИЛОФЕНЧЕНА КИЛИМЯВКА ,ЗЕЛЕНА ВОНЯЩА КУКУНДЕЛКА ИЛИ ПРОСТО ДА СИ ДЪЛГОКОС ДЕПРЕСИРАН ОЛИГОФРЕН ОСОБНЯК ЕКЗЕМПЛЯР МЕТЪЛ БИЙТЪЛКА ,ДА СИ ЖАЛКА НИЩОЖНА И НЕГОДНА,ДА СИ С ОСОБЕНОСТИТЕ НА БЪЛГАРКАТА И БЪЛГАРСКИЯ МАНТАЛИТЕТ И ХАРАКТЕР, ЕГЕНЕТО ДА ТЕ БИЕ КАТО СКЪСАН ПРОСКУБЛЯК КИРТАШКИ ,НО КАЗВАТ ЧЕ ДУПЕ ПОЛ НЯМА И ЖЕНСТВЕНОСТТА НЯМА ВЪЗРАСТ,ПЕРДЕ ДЕПРЕСИЯ С ПЕРИФЕРНОТО ЗРЕНИЕ И ИЗТЪРКАНА ЛУДА УМОПОБЪРКАНА ОЛИГОФРЕНСКА ПОХОДКА КАТО СЕДМИЯ ГОБЛИН МОУД,НЕЩО ОТ СОРТА НА СОБСТВЕНИЯ СИ ШОК КОСА......ОПИСАХ СЕ ТОЧНО.....

    Коментиран от #37

    01:10 04.03.2023

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кучетата

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":

    дърпат ли ти крачолите редовно?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40, #41

    01:19 04.03.2023

  • 38 Венелинка

    4 2 Отговор
    Стискам вика краката ...... че да го усетя.

    01:20 04.03.2023

  • 39 ОТ ХУМАТА

    2 1 Отговор
    На нашта козлоуйска преателка толко са и искочили очите што не види вече и пише с ГЛАМНИ БУКФИ

    01:21 04.03.2023

  • 40 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кучетата":

    ЩЕ СЕ ЗАДАВЯ ОТ СМЯХ .......😂😂😂😂😂😂😂 ,НЕДЕЙ ,ЗАДАВИХ СЕ ОТ СМЯХ 😂😂😂😂😂😂....

    01:23 04.03.2023

  • 41 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кучетата":

    ГЕНАДИ РЯПА ДА ЯДЕ ПРЕД МОЙТЕ СЪЧИНЕНИЯ .......😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    01:28 04.03.2023

  • 42 СТРАНДЖАТА

    2 0 Отговор
    Всичко И до Майсторлък

    01:36 04.03.2023

  • 43 СТРАНДЖАТА

    2 0 Отговор
    и Най Малкия Пенис можеДа задоволи Жената

    01:39 04.03.2023