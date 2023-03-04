Мъж с малък пенис посочи, коя е най-добрата секс поза

Кучешката поза е най-добрата за удоволствието на жената, сподели мъж с малък пенис, цитиран от Daily Star.
Мъж на име Тревър заяви, че има много начини да се хареса на една жена без огромен „инструмент“. Той призна, че е бил срамежлив допреди няколко години, но след това станал по-уверен, срещнал любовта си и се оженил.
"Щастлив съм и уверен. Новооткритата ми увереност ми позволи да опитам различни неща в леглото, включително играчки и удължител за пениса", заявява притежателят на неголям пенис.
Мъжът добави, че жена му не се смущава от скромния му член. Те са толкова разкрепостени в леглото, че искали да пробват тройка с друг мъж. Според Тревър отначало това са били само вълнуващи фантазии, а след това са опитали всичко на практика.
Притесних се, че другият мъж ще има голям пенис. Притеснявах се, че жена ми ще го хареса и ще ме напусне. След това обаче разбрах, че наистина мога да ѝ угодя
Тревър добави, че за да има една жена оргазъм, дори и с любовник със скромно достойнство, тя трябва да стиска здраво краката си по време на секс. Също така за такива двойки кучешката поза е идеална. „Това е позиция за дълбоко проникване. Освен това, за да увелича удоволствието ѝ, мога да стимулирам клитора ѝ с пръсти или вибратор “, каза той откровено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
00:32 04.03.2023
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
00:33 04.03.2023
4 КОЗЛОДУЙ разбира и от спорт
Левскар
73ОТГОВОР
До коментар 3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Преди дни ме нарече комарджия! Знаеш ли какъв шут ще ти забия?
ГРАД КОЗЛОДУЙ
43ОТГОВОР
До коментар 4 от "Левскар":
господин ФЕН на ЛЕВСКИ вИНТЕРНЕТ иТУК има МЕНТЕ ник ГРАД КОЗЛОДУЙ а УПРАВИТЕЛ на ЛЕВСКИ КОЗЛОДУЙ е АДВОКАТ МИЛЕН СИБИНОВ ментето ГРАД КОЗЛОДУЙ обижда попържваНАВСЯКЪДЕ не е от ГРАД КОЗЛОДУЙ той е копейкаджия или е СТТАМАТ
Коментиран от #34
00:35 04.03.2023
5 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
00:36 04.03.2023
6 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
Коментиран от #31
00:37 04.03.2023
7 Всички русофили стискат здорово
Коментиран от #18
00:38 04.03.2023
8 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
Коментиран от #9, #11
00:40 04.03.2023
9 Зелена си
До коментар #8 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":щото си мухлясала.
Коментиран от #12
00:42 04.03.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ей лом,ско-гей,ски бок,лук
До коментар #8 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":Пак си се напушил с кофти матриал! В този живот все у средата си! Зелена си щото никога няма да узрееш!
Коментиран от #14, #17
00:44 04.03.2023
12 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
До коментар #9 от "Зелена си":ПРАВ СИ ТАКА Е МУХЛЯСАЛА СЪМ И ИСКАМ ОЩЕ ДА МУХЛЯСАМ .......
Коментиран от #16
00:44 04.03.2023
13 Име
Коментиран от #19
00:47 04.03.2023
14 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
До коментар #11 от "Ей лом,ско-гей,ски бок,лук":ИХ ЧЕ КЕФ,ОХАЗ ЧЕ ГОТ РАДВАМ СЕ ЧЕ СЪМ БОКЛУК ,ГЕЙСКА ,ломска , ПРАВ СИ ЧЕРВЕН ХЕЛБОЙ ,АЗ СЪМ НЕЗРЯЛА ......И ИСКАМ ОЩЕ ДА МИ ПРАВИТЕ КОМПЛИМЕНТИ СЛАДУРИ ,ЩЕ ВИ ИЗЯМ УШИТЕ МИЛИ МОЙ.....
00:48 04.03.2023
15 75666
00:50 04.03.2023
16 Да, ама нали знаеш, че мухлясалия хляб
До коментар #12 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":го хвърлят на прасетата.
Коментиран от #20
00:50 04.03.2023
17 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
До коментар #11 от "Ей лом,ско-гей,ски бок,лук":Ломски ,Гейски Боклук ,МНОГО СЕ РАДВАМ ЧЕ МИ ВИКАШ ТАКА ,АМА АЗ СЕ КАЗВАМ ДРУГО ,ОЛИГОФРЕНКА БОКЛУК ЛЕСБИЙКА ГЕЙКА Ломсика......
00:50 04.03.2023
18 Чезни ве путьороб
До коментар #7 от "Всички русофили стискат здорово":По времето на комунизма много ходеха дървосекачи в Русия - Сибир, Коми или Сочи.. Предимно цигaни ..И след време всеки от тях се връщаше с по една рускиня за жена..Като малък прекарвах ваканциите на село, много цигaни от там се върнаха с такива рускини, а те живееха в коптори, кирпич и плет, външни мизерни тоалетни, покривите им текат...Но рускините доволни, казваха мизерията в Рассията още по зловеща ...От войната рускините пак ще останат без мъже и ще тръгнат пак да се омъжват за бг цигани. Пак ще се народят много русофилчета с цигaнcka кръв...
Коментиран от #24
00:51 04.03.2023
19 Колкото твоя
До коментар #13 от "Име":Само малко по-дебел сигурно. Много си любопитен. Комплексче ли си имаш? малчуган!
00:52 04.03.2023
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ние във Варна, от как се помня ги nлющuм
До коментар #18 от "Чезни ве путьороб":без значение с мъжете си или без тях са дошли. Те си идват тук за това. Която и да питам защо така, като че ли са се наговорили. Викат ако му сложа бутилка водка нанмасата и седна гола до него, ще вземе избере бутилката.
00:55 04.03.2023
25 Кирчо
00:56 04.03.2023
26 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
00:56 04.03.2023
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 На тая от снимката
00:59 04.03.2023
31 СТАМАТ MAГАPETO
До коментар #6 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":козлодуйскияПЕДЕРАСТИН е редовно с памперс щото се изпуща отзаде от многото секс все пак е на 64 години противен дъртак
01:01 04.03.2023
32 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:03 04.03.2023
33 ГЕНАДИ ОТ КАЗАНЛЪК
01:03 04.03.2023
34 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "КОЗЛОДУЙ разбира и от спорт":Извинете ме ас съм инвалид ИНСУЛТ от малък само ГЛУПОСТИ ПИША ,олигофрен СЪМ
01:04 04.03.2023
35 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
Коментиран от #37
01:10 04.03.2023
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кучетата
До коментар #35 от "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА":дърпат ли ти крачолите редовно?
🤣🤣🤣
Коментиран от #40, #41
01:19 04.03.2023
38 Венелинка
01:20 04.03.2023
39 ОТ ХУМАТА
01:21 04.03.2023
40 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
До коментар #37 от "Кучетата":ЩЕ СЕ ЗАДАВЯ ОТ СМЯХ .......😂😂😂😂😂😂😂 ,НЕДЕЙ ,ЗАДАВИХ СЕ ОТ СМЯХ 😂😂😂😂😂😂....
01:23 04.03.2023
41 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРКА
До коментар #37 от "Кучетата":ГЕНАДИ РЯПА ДА ЯДЕ ПРЕД МОЙТЕ СЪЧИНЕНИЯ .......😂😂😂😂😂😂😂😂😂
01:28 04.03.2023
42 СТРАНДЖАТА
01:36 04.03.2023
43 СТРАНДЖАТА
01:39 04.03.2023