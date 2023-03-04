Мъж с малък пенис посочи, коя е най-добрата секс поза

Кучешката поза е най-добрата за удоволствието на жената, сподели мъж с малък пенис, цитиран от Daily Star.

Мъж на име Тревър заяви, че има много начини да се хареса на една жена без огромен „инструмент“. Той призна, че е бил срамежлив допреди няколко години, но след това станал по-уверен, срещнал любовта си и се оженил.

"Щастлив съм и уверен. Новооткритата ми увереност ми позволи да опитам различни неща в леглото, включително играчки и удължител за пениса", заявява притежателят на неголям пенис.

Мъжът добави, че жена му не се смущава от скромния му член. Те са толкова разкрепостени в леглото, че искали да пробват тройка с друг мъж. Според Тревър отначало това са били само вълнуващи фантазии, а след това са опитали всичко на практика.

Притесних се, че другият мъж ще има голям пенис. Притеснявах се, че жена ми ще го хареса и ще ме напусне. След това обаче разбрах, че наистина мога да ѝ угодя

Тревър добави, че за да има една жена оргазъм, дори и с любовник със скромно достойнство, тя трябва да стиска здраво краката си по време на секс. Също така за такива двойки кучешката поза е идеална. „Това е позиция за дълбоко проникване. Освен това, за да увелича удоволствието ѝ, мога да стимулирам клитора ѝ с пръсти или вибратор “, каза той откровено.