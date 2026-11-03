Опровергаха слуховете, че Лени Кравиц е загинал в самолетна катастрофа

Лени Кравиц не е бил сред деветимата души, загинали при самолетната катастрофа във Флорида на 1 ноември. Представителката на музиканта Карлийн Донован е заявила пред Variety, че разпространяваните твърдения са „неверни и неточни“.

Самолетът Learjet 60 е излетял от Остин, Тексас, и е пътувал към Северна Елеутера на Бахамите. Машината се е разбила в района на Грийнейкрс, в окръг Палм Бийч, като всички девет души на борда са загинали. Според Асошиейтед прес самолетът е паднал в жилищен район близо до натоварен път и е предизвикал пожар.

Как се появи слухът

Спекулациите за участието на Кравиц са започнали след разпространението в социалната мрежа „Екс“ на екранна снимка от публикация, приписана на пилотката Емили Шелтън. В нея се твърдяло, че тя ще превози певеца от Остин до Бахамите - маршрут, сходен с този на разбилия се самолет.

След катастрофата Шелтън е била погрешно представена като пилот на Learjet-а. По-късно тя е отрекла да е управлявала самолета или да е била на борда му, а публикацията, станала причина за слуховете, е била изтрита. Проверка на Lead Stories не е открила доказателства, че Шелтън или Кравиц са пътували с разбилата се машина.

Разследването на катастрофата продължава

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ разследва причините за инцидента с помощта на Федералната авиационна администрация. По данни от радиообмена екипажът е съобщил за обледеняване и силна турбуленция малко преди самолетът да започне рязко снижение.

Американските власти все още изясняват обстоятелствата около катастрофата и самоличността на всички жертви.

Източници: variety.com, apnews.com, thewrap.com