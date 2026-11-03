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Байерн може да остане без седем играчи и своя треньор срещу Атлетико Мадрид

Байерн може да остане без седем играчи и своя треньор срещу Атлетико Мадрид

3 Ноември, 2026 08:42 660 0

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Контузиите сериозно усложняват баварците преди гостуването в Испания

Байерн може да остане без седем играчи и своя треньор срещу Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Байерн Мюнхен е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди сблъсъка с Атлетико Мадрид тази вечер от 22:00ч. Германският шампион може да бъде без цели седем футболисти за важния мач, след като проблемите с контузиите в състава на немския шампион се задълбочиха.

При равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд в дербито на Бундеслигата трима играчи напуснаха терена с физически оплаквания – Исмаел Сайбари, Серж Гнабри и Майкъл Олисе.

Гнабри и Сайбари вече са извън сметките за двубоя с Атлетико. Към тях се присъединяват Джамал Мусиала, Луис Диас и младият Бара Сапоко Ндиайе.

Олисе и завърналият се след контузия Мануел Нойер пътуваха с отбора за Испания, но участието им не е сигурно. Според испанския вестник “Marca” двамата все още имат въпросителни около физическото си състояние и окончателното решение дали ще бъдат титуляри ще бъде взето непосредствено преди срещата.

Допълнително усложнение за Байерн е отсъствието на старши треньора Венсан Компани, който не пътува с отбора до Мадрид заради здравословни проблеми. Вместо него подготовката и ръководството на състава са поверени на помощника му Аарън Данс.


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