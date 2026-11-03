Пулев: България е отворена за корейски инвестиции

България е отворена към корейски инвестиции. Стремим се да привличаме производства с висока добавена стойност и искаме да насърчим възможностите за пряко производство в България. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща със заместник-министъра по икономическите въпроси в Министерството на външните работи на Република Корея Джонгхан Парк.
По време на разговора беше подчертана важността на стабилната и предвидима политическа и икономическа среда като предпоставка за дългосрочни инвестиционни решения. „България работи активно за диверсифициране на икономическите си партньорства и разглежда Република Корея като стратегически партньор с голям потенциал за развитие на съвместни производства и технологични проекти“, изтъкна вицепремиерът.
Пулев подчерта потенциала за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между двете държави, включително в отбранителния сектор, микроелектрониката, високите технологии и иновациите.
„Можем да обединим усилия и да насърчим създаването на съвместни предприятия и други форми на сътрудничество с корейски партньори“, заяви той.
Министърът на икономиката открои и възможностите за съвместни проекти в инфраструктурата, енергетиката, транспорта, свързаността и цифровизацията. В тази връзка той представи подготвената от Министерството на икономиката нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която предстои да бъде внесена в Народното събрание.
„Подготвихме изцяло нова правна рамка за подкрепа на публично-частните партньорства, която позволява привличането и мобилизирането на частен капитал, като същевременно гарантира баланса с икономическите интереси на държавата“, посочи Пулев. Той допълни, че се предвижда мащабна инвестиционна програма, основана на този модел, във всички области, в които той е приложим.
Пулев акцентира и върху създаденото централно координационно звено към Министерския съвет, което осигурява единна точка за контакт и подкрепа за инвеститорите.
Срещата се проведе в рамките на третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се състоя в София. Съпредседатели на заседанието бяха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов от българска страна и заместник-министър Джонгхан Парк от корейска страна.
Комисията предостави възможност за обсъждане на конкретни стъпки за разширяване на двустранните търговско-икономически отношения, насърчаване на инвестициите и задълбочаване на партньорството в енергетиката, транспорта и логистиката, високите технологии, иновациите и земеделието.
Специален акцент беше поставен върху съвместните индустриални проекти, технологичния трансфер, развитието на производствения капацитет и разширяването на достъпа на български продукти до корейския пазар.
Третата сесия на междуправителствената комисия е първата от седем години насам. Предходното заседание се проведе в Сеул през 2019 г. През тази година България и Република Корея отбелязват 36 години от установяването на дипломатическите си отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #9, #13
08:44 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Айде,
Коментиран от #7
08:51 03.11.2026
5 Ялова волЯ
08:52 03.11.2026
6 ОлятО тялО
До коментар #3 от "Ясно е Че !":Това го е казал кмета на Симитли на ББ ли ? Не че нещо , ама все пак. Евентуално и хипотетично де !
08:53 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 провинциалист
Коментиран от #19
08:57 03.11.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Трол":Точно така - с Корея имаме Договор за +Сружба и Взаимопомощ" който е от 1978г и единствен в Европа не е Анулиран,което значи че е действащ.Да е жив и здрав Ким!
Коментиран от #17
08:58 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
Коментиран от #16
09:07 03.11.2026
12 Коя Корея?
09:07 03.11.2026
13 Южна или Северна?
До коментар #1 от "Трол":Уточни.
09:09 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А, ве Пульо
Ха ха ха
Къде е Ратку-пиратку дето щеше да ни свързва с чайниците
09:10 03.11.2026
16 Така е
До коментар #11 от "Тик-Ток":Щото е калпав народа и то много калпав. Чеп за зеле не става от нас!
Не търси друга причина, тази е основната
09:13 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Луд
До коментар #8 от "провинциалист":Пазари със условие сам да си обереш и транспортират продукцията но на цени от Монако.Първо се научи да си връзваш обувките пък тогава тичаи във противен случаи рискуваш да се катурнеш.
09:37 03.11.2026