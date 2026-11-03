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Пулев: България е отворена за корейски инвестиции

Пулев: България е отворена за корейски инвестиции

3 Ноември, 2026 08:40 555 19

  • корейски инвестиции-
  • александър пулев-
  • индустриалното сътрудничество

В София се проведе третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество

Пулев: България е отворена за корейски инвестиции - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е отворена към корейски инвестиции. Стремим се да привличаме производства с висока добавена стойност и искаме да насърчим възможностите за пряко производство в България. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща със заместник-министъра по икономическите въпроси в Министерството на външните работи на Република Корея Джонгхан Парк.

По време на разговора беше подчертана важността на стабилната и предвидима политическа и икономическа среда като предпоставка за дългосрочни инвестиционни решения. „България работи активно за диверсифициране на икономическите си партньорства и разглежда Република Корея като стратегически партньор с голям потенциал за развитие на съвместни производства и технологични проекти“, изтъкна вицепремиерът.

Пулев подчерта потенциала за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между двете държави, включително в отбранителния сектор, микроелектрониката, високите технологии и иновациите.

„Можем да обединим усилия и да насърчим създаването на съвместни предприятия и други форми на сътрудничество с корейски партньори“, заяви той.

Министърът на икономиката открои и възможностите за съвместни проекти в инфраструктурата, енергетиката, транспорта, свързаността и цифровизацията. В тази връзка той представи подготвената от Министерството на икономиката нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която предстои да бъде внесена в Народното събрание.

„Подготвихме изцяло нова правна рамка за подкрепа на публично-частните партньорства, която позволява привличането и мобилизирането на частен капитал, като същевременно гарантира баланса с икономическите интереси на държавата“, посочи Пулев. Той допълни, че се предвижда мащабна инвестиционна програма, основана на този модел, във всички области, в които той е приложим.

Пулев акцентира и върху създаденото централно координационно звено към Министерския съвет, което осигурява единна точка за контакт и подкрепа за инвеститорите.

Срещата се проведе в рамките на третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се състоя в София. Съпредседатели на заседанието бяха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов от българска страна и заместник-министър Джонгхан Парк от корейска страна.

Комисията предостави възможност за обсъждане на конкретни стъпки за разширяване на двустранните търговско-икономически отношения, насърчаване на инвестициите и задълбочаване на партньорството в енергетиката, транспорта и логистиката, високите технологии, иновациите и земеделието.

Специален акцент беше поставен върху съвместните индустриални проекти, технологичния трансфер, развитието на производствения капацитет и разширяването на достъпа на български продукти до корейския пазар.

Третата сесия на междуправителствената комисия е първата от седем години насам. Предходното заседание се проведе в Сеул през 2019 г. През тази година България и Република Корея отбелязват 36 години от установяването на дипломатическите си отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 4 Отговор
    Поздравления, корейците са стари наши приятели още от Татово време.

    Коментиран от #9, #13

    08:44 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айде,

    6 3 Отговор
    НЕма нужда. Хюндай Хеви Индъстри за 20 години не си направиха труде даже да ударят една боя на административната си сграда. Още си личи надписът СТЗ "Васил Коларов". Откраднаха технологията и си биха камшика.

    Коментиран от #7

    08:51 03.11.2026

  • 5 Ялова волЯ

    0 1 Отговор
    А тиквените чекмеджета отворени ли са за пълнене ? Че вече не са във властта и може потока от кюлчета и пачки да е намалял или секнал !

    08:52 03.11.2026

  • 6 ОлятО тялО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ясно е Че !":

    Това го е казал кмета на Симитли на ББ ли ? Не че нещо , ама все пак. Евентуално и хипотетично де !

    08:53 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 провинциалист

    0 1 Отговор
    Пазари като почнем да търсим, а не инвестиции, ще има светлина в тунела.

    Коментиран от #19

    08:57 03.11.2026

  • 9 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Точно така - с Корея имаме Договор за +Сружба и Взаимопомощ" който е от 1978г и единствен в Европа не е Анулиран,което значи че е действащ.Да е жив и здрав Ким!

    Коментиран от #17

    08:58 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    1 1 Отговор
    България е разграден двор,село без кучета,който не е дошъл на територията той не ни е прекарал ,малко са ни западните мародери сега и азиатските орди

    Коментиран от #16

    09:07 03.11.2026

  • 12 Коя Корея?

    2 0 Отговор
    Щото и Северната е република.

    09:07 03.11.2026

  • 13 Южна или Северна?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Уточни.

    09:09 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А, ве Пульо

    1 0 Отговор
    Ко стана с китайските???
    Ха ха ха
    Къде е Ратку-пиратку дето щеше да ни свързва с чайниците

    09:10 03.11.2026

  • 16 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    Щото е калпав народа и то много калпав. Чеп за зеле не става от нас!
    Не търси друга причина, тази е основната

    09:13 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Пазари със условие сам да си обереш и транспортират продукцията но на цени от Монако.Първо се научи да си връзваш обувките пък тогава тичаи във противен случаи рискуваш да се катурнеш.

    09:37 03.11.2026

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