Две косатки убиха 20 акули и изядоха черните им дробове (СНИМКА)

Двойка косатки убиха поне 19 седемхрилни акули (Notorynchus cepedianus) край бреговете на Южна Африка и изядоха черните им дробове.

Телата на десетки изкормени акули бяха изхвърлени на южноафрикански плаж. Морски биолози проучиха зловещата находка край малко рибарско пристанище на 150 километра югоизточно от Кейптаун, пише vesti.bg, позовавайки се на АФП.

„Мъртвите акули са разкъсани в тазовия пояс, имат следи от зъби на косатка по гръдните перки, а черният им дроб липсва”, посочва Алисън Таунър,специалист по акулите от Консервационния тръст на остров Дайър.

Всички доказателства сочат към двойка косатки, забелязана в района само три дни по-рано.

„Намерихме общо 20 акули”, пояснява Ралф Уотсън, морски биолог. Жертвите включват 19 широконоси седемхрилни и една петниста акула, добавя той.

