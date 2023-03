"Червеева Луна" огря нощното небе над Рим (ВИДЕО)

Зрелищно изглеждаща пълна Луна озари нощното небе над Рим. Подобни на други пълнолуния през годината, които се сдобиват със специфични имена, явлението през март се нарича "Червеева Луна", съобщава Ройтерс.

Последното пълнолуние на астрономическата зима е кръстено на земните червеи, които излизат от почвата със затоплянето на времето, допълва Нова телевизия. Явлението е и символично начало на прехода от зима към пролет в Северното полукълбо.

