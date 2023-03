Гигантски мравки са марширували из Северна Америка и Европа

Преди повече от 47 милиона години гигантски месоядни мравки са се разхождали из праисторическите гори на Северна Америка в търсене на плячка.

Тези древни колонии в сегашния щат Уайоминг се управляват от кралици с размерите на колибри, "гигантски" не е преувеличение.

Това дори не са най-големите мравки, които са марширували из земята. Най-голямата регистрирана царица мравка е открита във фосилна форма в Германия. Тя е имала телесната маса на крапивник (вид птица), била е дълга повече от 5 см и е имала размах на крилата 16 см. Смята се, че работниците ѝ са ловували всичко, което се е изпречило на пътя им, включително гущери, бозайници и птици.

The fossil queen ant,Titanomyrma from Wyoming, is next to a hummingbird, showing the huge size of this titanic insect.

Credit: Bruce Archibald

