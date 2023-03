НАСА следи астероид, който може да удари земята на 14 февруари 2046 г.

НАСА следи астероид, който може да се сблъска със Земята през 2046 г. - вероятно на Свети Валентин, съобщи “The National”, цитиран от БГНЕС. Обектът, наречен 2023 DW, е открит за първи път от учените на 27 февруари.

Очаква се астероидът да направи много близко приближаване до Земята на 14 февруари 2046 г., като Европейската космическа агенция прогнозира вероятност за директен сблъсък 1 към 625.

От НАСА заявиха, че небесното тяло има "много малък шанс" да удари нашата планета.

По данни на Европейската космическа агенция обектът е бил засечен за първи път на 27 февруари. Диаметърът му се оценява на около 50 метра.

Очаква се шансовете за сблъсък да намалеят, след като още няколко седмици биват събирани данни за астероида.

"Проследяваме нов астероид на име 2023 DW, който има много малък шанс да се сблъска със Земята през 2046 г.", написа НАСА в Twitter.

"Често, когато за първи път се откриват нови обекти, са необходими няколко седмици данни, за да се намалят несигурностите и да се прогнозират адекватно орбитите им за години напред.

"Анализаторите на орбити ще продължат да наблюдават астероид 2023 DW и ще актуализират прогнозите, когато постъпят повече данни".

Livescience.com съобщи, че директният удар от 2023 DW "няма да бъде катаклизъм" като 12-километровия астероид, който удари Земята преди 66 милиона години, убивайки динозаврите. Той би могъл да причини "сериозни щети", ако се приземи в близост до голям град или гъсто населен район.

