Голям активен вулкан е открит на Венера

Нов анализ на радарни изображения, получени преди повече от три десетилетия, дават доказателства за вулканична дейност на планетата Венера, предаде Ройтерс. Снимки, направени от космическия апарат "Магелан" на НАСА, са показали, че вулканичен отвор с широчина около 1,6 километра става по-голям и променя формата си в продължение на осем месеца през 1991 г.

Отворът се намира на Маат Монс - най-високият вулкан на Венера и втората по височина планина там. Той се издига на девет километра.

Снимка от февруари 1991 г. показва, че отворът е кръгъл и покрива площ от около 2,6 квадратни километра. На изображение от октомври 1991 г. той вече е с неправилна форма и се простира на 3,9 квадратни километра.

Това, което определено можем да покажем, е, че отворът е станал по-голям и е променил формата си от конусовидна до плоска, обяснява Робърт Херик от университета на Аляска и водещ автор на проучването, публикувано в списание "Сайънс".

When scientists recently took a closer look at archival images of the surface of Venus, they discovered something new: evidence of volcanic activity on Earth's "twin."https://t.co/UKO8H7AiO5