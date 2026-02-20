АПС на Ахмед Доган иска да агитира на майчин език на предизборната кампания

В навечерието на предстоящата предизборната кампания от парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган поискаха, макар и не пряко, да агитират на майчин език в рамките на предизборната кампания на предсрочните парламентарни избори, които вече стана ясно, че ще се проведат на 19 април.

Декларацията от трибуната на Народното събрание прочете народният представител от АПС Джейхан Ибрямов относно Международния ден на майчиния език, съобщи news.bg. Любопитното в декларацията е, че тя се случва в края на живота на 51-ото Народно събрание и в момент, когато вече е ясна датата на предсрочните избори.

В декларацията Ибрямов заяви, че не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс, включително когато в нормативни текстове се стига до ограничение и санкции спрямо употребата на майчин език в публичния живот.