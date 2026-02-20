Новини
АПС на Ахмед Доган иска да агитира на майчин език на предизборната кампания

АПС на Ахмед Доган иска да агитира на майчин език на предизборната кампания

20 Февруари, 2026 12:11

Не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс

АПС на Ахмед Доган иска да агитира на майчин език на предизборната кампания - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

В навечерието на предстоящата предизборната кампания от парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган поискаха, макар и не пряко, да агитират на майчин език в рамките на предизборната кампания на предсрочните парламентарни избори, които вече стана ясно, че ще се проведат на 19 април.

Декларацията от трибуната на Народното събрание прочете народният представител от АПС Джейхан Ибрямов относно Международния ден на майчиния език, съобщи news.bg. Любопитното в декларацията е, че тя се случва в края на живота на 51-ото Народно събрание и в момент, когато вече е ясна датата на предсрочните избори.

В декларацията Ибрямов заяви, че не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс, включително когато в нормативни текстове се стига до ограничение и санкции спрямо употребата на майчин език в публичния живот.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соня

    122 5 Отговор
    В БГ майчин език е българския!

    Коментиран от #3

    12:13 20.02.2026

  • 2 На бащин

    55 2 Отговор
    ще стане мазало!

    12:13 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Може

    89 4 Отговор
    в Турция!

    Коментиран от #31

    12:14 20.02.2026

  • 5 Един шофьор

    104 5 Отговор
    Да си ходят в майчината държава и да правят каквото си искат!

    12:15 20.02.2026

  • 6 Пачо

    105 5 Отговор
    Тук е България и официалният език е български.Уважавам българските турци,но това е недопустимо.

    Коментиран от #71

    12:15 20.02.2026

  • 7 Точна статия

    30 6 Отговор
    Лена, която се оттегли сама vs Тошко-Балабановците, които остават безработни и драпат до последно за субсидия

    Коментиран от #20, #61

    12:15 20.02.2026

  • 8 Егвийн алВийр

    51 3 Отговор
    ами Гюров и ППДБ като се съюзяват с Доган така ще е, освен на майчин език да агитират, после ще поискат и Кърджали да влезе в Турция.
    Айде сега Гюров и ППДБ да видим как ще защитят българските национални интереси на фона на този призив на Ибрямов /който още не е в затвора за пазаруване на вот при предните избори/ след като АПС има цели двама министри при Гюров

    12:19 20.02.2026

  • 9 Гюро лама

    37 2 Отговор
    Аз още се колебая дали ППДБ-тата да агитираме на американски английски или британски английски.

    12:20 20.02.2026

  • 10 Без АСП

    20 22 Отговор
    Радев е загубен!

    12:20 20.02.2026

  • 11 историк

    46 8 Отговор
    Най-съжелявам ,че Бай Тошко трябваше още една година повече трябваше да е на власт !!

    12:20 20.02.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    61 4 Отговор
    Тук е БЪЛГАРИЯ.!
    В Турция разрешено ли е на български ?
    Пусни кучето под масата, та да се качи върху нея

    12:21 20.02.2026

  • 13 Стига бе

    32 2 Отговор
    Коалицията Петрохан-Доган в действие.

    12:22 20.02.2026

  • 14 Левски

    51 2 Отговор
    Стига стая глупост "майчин език". Бащите нямат ли език. Казва се български или турски език.

    12:24 20.02.2026

  • 15 ахмет знае ли

    25 1 Отговор
    турски език ??? или йок ефенди!!!

    12:25 20.02.2026

  • 16 Хаха

    42 4 Отговор
    Почна се на майчин език, после депутати, после министри и накрая президент и България стана турска околия? Как Костов се целуна с Доган????

    Коментиран от #26

    12:27 20.02.2026

  • 17 АПС

    7 2 Отговор
    земеделците ли бяха?

    12:28 20.02.2026

  • 18 Само да добавя

    46 3 Отговор
    Тук не е Анкара. Тук не е Истанбул!

    Коментиран от #44

    12:32 20.02.2026

  • 19 Някой

    33 0 Отговор
    И кои са партиите, които подкрепят това? Включително от мълчащите по въпроса.

    12:33 20.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    10 0 Отговор
    А кой му е майчиният език? Турция е създадена едва 1923г. - 45 години и месеци след освобождаването от Османско робство. И май празнуват тази дата като национален празник. Както Русия независимостта от СССР.

    Коментиран от #98

    12:37 20.02.2026

  • 22 Дичо

    34 2 Отговор
    Избиратели дето не могат да изкарат 3 по български език на матурата да напускат страната завинаги.

    Коментиран от #30

    12:38 20.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    9 9 Отговор
    Да агитират на китайски ако искат. Все тая. Ламите ще агитират на хинди.

    12:39 20.02.2026

  • 24 604

    16 0 Отговор
    И къв му е майчиния език....? Да не се окаже че му е прапрабабов тоя език!

    12:39 20.02.2026

  • 25 трън

    15 4 Отговор
    президентството ще се окаже една евтина блудница....

    12:43 20.02.2026

  • 26 Де гиди хитряги

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    СтаниШеф се целуваше с Местан на Орлов мост! Удобно за забравяне от няКОЙ!

    Коментиран от #35

    12:45 20.02.2026

  • 27 Ам че как

    13 1 Отговор
    ше разберат речите на Радев?

    12:45 20.02.2026

  • 28 Национална Сигурност

    24 2 Отговор
    Почна се, един ден след назначението на ПП-ДБ, първото нещо е веднага да угодят на техните реални спонсори от Турция. Цялото им "Евроатлантичество" е парлама зад която се крият турските служби. Фактически Турция успява да вкара в Българския парламент 4 партии. ДПС-НН на Пеевски, АПС на Доган, ПП и ДБ. Пред хората се карат а като влезнат в парламента по ключови теми за Турция винаги гласуват в унисон. Не забравяйте, че промяната на учебниците където Османското иго е представено като Османско владичество е предложение на ПП-ДБ.

    12:46 20.02.2026

  • 29 Гост

    25 2 Отговор
    Започват да си показват истинското лице , агитиране на турски , силен вой от джамии и какво ли още не. Някой вярва ли че тези милеят за България ? В основата на религията им е да мразят друговерците.

    12:46 20.02.2026

  • 30 Ти как

    0 9 Отговор

    До коментар #22 от "Дичо":

    изкара?

    12:46 20.02.2026

  • 31 На изборите за меджлис

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Може":

    това е езикът ! Успех !

    12:47 20.02.2026

  • 32 Гражданин

    22 0 Отговор
    Този господин Джейхан Ибрямов, не трябва ли да търка наровете в затвора. Нили го хванаха с белязани пари!

    12:48 20.02.2026

  • 33 Що за тъпотии пак ръчкат мюсюлманите?

    30 3 Отговор
    От 50 години образованието е задължително, от къде са паднали тези които не знаят български, че трябва да им се говори на майчин език? А тези които не знаят турски, как да разберат какво им говорят на митингите? Закона го е казал, на публични места се говори само на български!

    12:48 20.02.2026

  • 34 За всичко е виновна

    11 0 Отговор
    КРАВАТА !!!

    12:49 20.02.2026

  • 35 Всъщност

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Де гиди хитряги":

    Конституционен съд , с гласовете на съдии от квотата на СДС отхвърли искането на БСП да обяви ДПС за етническа и верска партия през 1991 година . Натовците ни винаги са били турски слугини .❗

    12:52 20.02.2026

  • 36 име

    12 1 Отговор
    Вместо да наглеят, ДС агентите на сопола да научат български и да ходят да учат съгражданити си отурсси произход да говорят български.

    12:53 20.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Аз тук на Боровец агитирам украинките с българско гражданство на руски. Те не знаят украински, а на български не всичко разбират. Ще гласуват за ГЕРБ.

    12:53 20.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    19 3 Отговор
    Щом тези хора не разбират български език и не мога да говоря български език има едно решение отнемане на българското гражданство и българските паспорти, и да си заминават в Турция толкова са прости нещата !

    12:56 20.02.2026

  • 40 Електра

    9 2 Отговор
    Зеления чорап им даде мандата, защо да не им даде език и родина. Все пак другаря Боташ направи българите роби, да плащат всеки ден по 1 050 000 на турския Султан. Какво ли би направил Левски с тоя предател...

    12:57 20.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хмм

    10 1 Отговор
    ето, нека да ги видят в истинската им светлина, догановци искаха от предишното правителство 16 областни управи, повече от половината, точно така Северозапада стана район на Доган, там той изпрати Пеевски, защото никой не говори турски, там където нямат гласове за парламент, превземат областните управи и елиминират кмета, като си помисля президентът им даде мандат

    12:59 20.02.2026

  • 44 Да не са

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само да добавя":

    Се припознали в Пазарджък.
    Ако им липсва -да си ходят там.

    12:59 20.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пак да кажа:

    7 1 Отговор
    И тази сглобка е правена от Борисов, Радев и Доган!

    13:00 20.02.2026

  • 47 12355

    9 0 Отговор
    Някой бърк а л-а йн- а чак зами риса

    13:00 20.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Потуро

    16 2 Отговор
    Майчиният език ти е българския!
    Акотне си българин, дръж потурите и бегай в Анадола!
    Ейййй, наглостта не знае предели.
    Турска смет!

    13:01 20.02.2026

  • 50 Не става

    14 1 Отговор
    В България единственият официален език е български. Ако не ви изнася заминавайте където искате

    13:02 20.02.2026

  • 51 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    Тия наглеци да се махат най накрая от парламента!

    13:06 20.02.2026

  • 52 Демократично е

    2 10 Отговор
    И би трябвало право да имат да агитират на турски език в предизборната кампания. То и винаги така е било впрочем

    13:08 20.02.2026

  • 53 Стенли

    10 1 Отговор
    А това в Турция може ли да се случи айде нема нужда аман от права и свободи

    Коментиран от #55

    13:09 20.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Може естествено

    2 8 Отговор

    До коментар #53 от "Стенли":

    Дори в Германия на турски им е предизборната кампания. Немски политици и преводачи даже използват ...

    13:11 20.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тома

    3 0 Отговор
    По добре ще е за българите че няма да се ядосват когато говори савата.Не сме забравили този като ни говорише че раздава порциите

    13:15 20.02.2026

  • 58 Гошо

    8 0 Отговор
    Те така и така на турски си агитират там, има толкова записи от предишни избори. Ония н.грамотници впрочем и турски не знаят, а някаква мешана скара от няколкото езика с турско звучене. Български да научат просто не могат,защото им е толкова умственият багаж.

    13:17 20.02.2026

  • 59 Павел Пенев

    10 0 Отговор
    Доган е гнусен псевдо политик,който има само искания към българската държава, а неговата партия не може нищо освен да рекетира хората, да крадат и създават обръчи от фирми с този предмет на дейност. Жалко че Румен Радев и секретарката Йотова се връзват на техните нескончаеми претенции.

    Коментиран от #70

    13:22 20.02.2026

  • 60 Некои си

    10 0 Отговор
    А не иска ли да им напишат и бюлетини на турски

    13:23 20.02.2026

  • 61 Пешо

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точна статия":

    Тези двамата на снимката защо си душат пръстите?Да не са си го завирали в дупето?

    13:23 20.02.2026

  • 62 Някой бърка

    4 0 Отговор
    Пускавицата на ф -ти.

    13:28 20.02.2026

  • 63 Това ще е възможно но само в Анадола

    11 0 Отговор
    Марш всички предатели на там

    13:29 20.02.2026

  • 64 Стенли

    9 0 Отговор
    Ами то така се почва днес турският да стане втори официален език в България утре искане за автномия и някой ден ще се събдим като Кипър разделени ама иначе демократичните ценности ще действат

    13:39 20.02.2026

  • 65 Ходете

    3 0 Отговор
    Тогава в родината си. Вас какво ви тормози. Рундьо ще ви уреди на власт с Партия Петрохан.

    13:46 20.02.2026

  • 66 Хей

    5 0 Отговор
    Б-к-ук защо не си в Белене бе мр-ш-як

    13:46 20.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Кой е

    3 0 Отговор
    В Кюрдистан кой е майчиния език?

    14:30 20.02.2026

  • 69 Някой

    9 0 Отговор
    Може ли да си роден в България, също и баща ти и дядо ти да са родени в България, и да не може да говориш български език, на тези веднага да им се отнемат българските паспорти и докато не научат български език и не се явят на изпит по български , да не им се връщат обратно паспортите !!!!? А стига вече !!!!!!!!!!

    14:31 20.02.2026

  • 70 Да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Павел Пенев":

    Кво стана обръчите от фирми още ли ги има

    14:31 20.02.2026

  • 71 И на "българските турци"

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пачо":

    майчиният им език някога е бил български. Преди онова робско 5-вековно време, когато без да са помъчени, са се отказали от българския език, за да станат потурнаци и гагаузи.

    Няма турци в България. Има българи, които са потурнаци, гагаузи и помаци.

    Само турчеещите се цигани не са българи, а далечни братовчеди на българите, от времето когато българският бог Дионис е бил на поход в Индия.

    14:36 20.02.2026

  • 72 Тангра

    2 0 Отговор
    Ще проговорите всички на старобългарски.

    Коментиран от #85

    14:40 20.02.2026

  • 73 Това нов Възродителен

    6 0 Отговор
    процес, този път срещу българите ли е? Официалният език тук е българският и който твърди , че има друг майчин език да предаде българския си паспорт и най- добре да се върне в майчината си страна.Няма по-либерална страна от България към различните етноси, но и всякаква търпимост има край.

    14:50 20.02.2026

  • 74 Гарантирано

    2 1 Отговор
    От Р. Радев. Ще ги доведе на власт, заедно с Партия Пендифили. Самия избор на булонката Йотова на Гурюв дава ясни знаци. Няма да си го ксже директно, но любовта не може да се скрие.

    14:57 20.02.2026

  • 75 Бълтарският

    1 1 Отговор
    език е официален, турският за тях е майчин

    15:17 20.02.2026

  • 76 Цвете

    4 3 Отговор
    А, НЕ ТАКА. ТУК Е БЪЛГАРИЯ И СЕ ГОВОРИ САМО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. КОЙТО НЕ ГО ЗНАЕ, ПРОСТО ОТПАДА.И СТИГА ВЕЧЕ С ТОЯ ДОГАН. ДО ГУША НИ Е ДОШЛО ОТ НЕГОВИТЕ МУШИНГИИ.ПЕНСИЯ ЧОВЕЧЕ, МАХАЙ СЕ И ТИ. ☹️👎🙄👎🤔👎🇧🇬

    15:30 20.02.2026

  • 77 Не е сигурно че в исторически план

    8 0 Отговор
    Турския език им е майчин. Османския поробител не е водил жени и деца със себе си идвайки на Балканите. Убивайки в битка мъжете в поробените земи е вземал техните жени и деца за себе си. И е правил това през всичките години на робството и то в условията на многоженство се е получил нов етнос но кръв от кръвта и плът от плътта на българския народ. За съжаление.

    15:31 20.02.2026

  • 78 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Безочливи и безсрамни са БГ Депутатите.

    15:32 20.02.2026

  • 79 Цвете

    5 3 Отговор
    А, НЕ ТАКА. ТУК Е БЪЛГАРИЯ И СЕ ГОВОРИ САМО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. КОЙТО НЕ ГО ЗНАЕ, ПРОСТО ОТПАДА.И СТИГА ВЕЧЕ С ТОЯ ДОГАН. ДО ГУША НИ Е ДОШЛО ОТ НЕГОВИТЕ МУШИНГИИ.ПЕНСИЯ ЧОВЕЧЕ, МАХАЙ СЕ И ТИ. ☹️👎🙄👎🤔👎🇧🇬

    15:33 20.02.2026

  • 80 Цвете

    3 3 Отговор
    А, НЕ ТАКА. ТУК Е БЪЛГАРИЯ И СЕ ГОВОРИ САМО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. КОЙТО НЕ ГО ЗНАЕ, ПРОСТО ОТПАДА.И СТИГА ВЕЧЕ С ТОЯ ДОГАН. ДО ГУША НИ Е ДОШЛО ОТ НЕГОВИТЕ МУШИНГИИ.ПЕНСИЯ ЧОВЕЧЕ, МАХАЙ СЕ И ТИ. ☹️👎🙄👎🤔👎🇧🇬

    15:34 20.02.2026

  • 81 Защо ли?

    1 0 Отговор
    Какво се раскудякали се? Би трябвало да се мисли,когато позволили да има етническа партия, която е причина за разделението и противоречията. А сега късно: тя отстоява интереси на определена група хора.

    Коментиран от #84, #89

    15:38 20.02.2026

  • 82 Писането само с главни букви

    3 0 Отговор
    На агресивни писания и повтарянето им по няколко пъти Не допринася за нищо добро. Точно обратното е. Който разрешава такива тролски мнения да тролят в ефира и да заплашват допринася вреда за България.

    15:50 20.02.2026

  • 83 Кой какъв е

    3 1 Отговор
    Майките им на АПС не са ли родени в България? На тези като им се подаде пръст, са готови да ти изядат ръката. Да не забравяме КОЙ е Ахмед Доган и какво е причинил на България!

    15:52 20.02.2026

  • 84 Самото искане да агитират на турски е

    5 1 Отговор

    До коментар #81 от "Защо ли?":

    Доказателство че ДПС са етническа партия както и да се наричат сега. Етнически партии не може да има според конституцията. В много европейски страни подобно нещо е недопустимо.

    15:53 20.02.2026

  • 85 Старобългарски език се нарича

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Тангра":

    църковно-славянският език, на който някога са говорили в Първата българска държава (империя) и на който и до днес се водят църковните служби в Източно-православните славянски държави - България, Сърбия, РСМ, Русия, Белорусия, Украйна и дори в романизираната старобългарска територия Румъния!

    Добре е старобългарският църковно-славянски език да залегне в учебната програма на българските деца още от първи клас.

    15:55 20.02.2026

  • 86 Хора бдете

    3 0 Отговор
    Четете и слагайте смислени знаци/лайкове след умен и разумен размисъл върху написаното. Не прибързвайте и не действайте първосигнално много ви моля.

    15:56 20.02.2026

  • 87 БарекОфф

    1 1 Отговор
    Като иска да агитира на майчин език, да ходи да агитира на м@йка си в.......
    Нагли гаджали.

    16:13 20.02.2026

  • 88 Барек Офф

    1 0 Отговор
    А това че всеки ден по националната телевизия гледаме и слушаме новини на турски?
    Как то искат да си платят ефир и да си направят програма само на турски, който иска да гледа и да слуша. Но да ми налагат в национален ефир не.
    В големите демокрация е така. Плащаш си и излъчваше. Никъде няма в националните телевизии програми на чужд език.

    16:17 20.02.2026

  • 89 Конституцията

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Защо ли?":

    Чл.6

    16:20 20.02.2026

  • 90 Понеже България е една от първите

    2 1 Отговор
    Поробени от османлиите страни в Европа те са успели да ислямизират и по точно да потурчат част от местното население заграбвайки жените на загиналите в битка мъже и в условията на многоженство да създадат фалшива турска етническа група на която точно майчинския език е български .

    16:30 20.02.2026

  • 91 Понеже България е една от първите

    2 1 Отговор
    Поробени от османлиите страни в Европа те са успели да ислямизират и по точно да потурчат част от местното население заграбвайки жените и децата на загиналите в битка български мъже и в условията на многоженство да създадат фалшива етническа група на която в исторически план точно майчиния език е български.

    16:34 20.02.2026

  • 92 ЩЕ МУЧАТ НА ОРКО-ЦИ

    0 3 Отговор
    ГАНСКИ :)

    16:40 20.02.2026

  • 93 МЕЛЕЗИ МЕЖДУ ОРКИ И ЦИ

    0 3 Отговор
    ГАНКИТЕ ОКОЛО ПОДЕЛЕНИЯТА У 3 НА СМЪРТА :) А ТУРЦИТЕ СА СИ У ТУРЦИЯ И ТО МНООООГО ОТДАВНА ! ОТ КЪДЕ 1878Г.

    16:42 20.02.2026

  • 94 Конституцията

    0 0 Отговор
    Чл. 11. ... (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.Чл. 13

    16:43 20.02.2026

  • 95 НАЛИ НЕ СТЕ В ДЕЛИРИУМ

    0 2 Отговор
    НЯКОЙ ДА ДАДЕ НА ГОВОРЕЩИ КУЧЕТА ДА КАРАТ МИГ-29 БЕЗ ВАЛКИРИИТЕ ЩОТО НЕМА КОМП :) ЗАТОВА ТАЙНО СЕ ДОКАРВАХА ОРКИ А ТАМ КВО Е СТАВАЛ ВЕЧЕР ОКОЛО ПОДЕЛЕНИЯТА Е ВИДИМО У ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО, АХМАКА ;) И КВО ВИКАТЕ ИМАЛИ КУЧЕТАТА 10-20 ЕСКАДРИЛИ МИГ-99 :)

    16:45 20.02.2026

  • 96 МАЙМУНАТА СЕМОВ КАТО ГО ХВАНАХА У ШЗО

    0 2 Отговор
    НА КАЛЪП С ОФИЦЕР, ТАТКО МУ ДЪРТИЯ ДОНОСНИК ГО УРЕДИ ПИСАРУШКА У 3 - НИКА, ТА ПИТАЙТЕ ГО НЕГО КВО ТОЧНО Е СТАВАЛО ВЕЧЕР ОКОЛО ПОДЕЛЕНИЯТА С ОРКИТЕ :)

    16:47 20.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Именно

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Българската нация повтарям нацията ни е формирана през Възраждането и непосредствено след Санстефанския мирен договор 1878г. вече имаме нация.
    Турската нация се формира след реформите 1923г. и по времето на младотурците на Ататюрк тоест почти половин век по късно. Тоест всякакви претенции са неоснователни .

    Коментиран от #101

    16:51 20.02.2026

  • 99 СЕГА ЦЯЛАТА ПРОИЗВЕДЕНА СВО

    0 3 Отговор
    ЛОЧ УПРАВЛЯВА КУЧЕТАТА И ВИСИ НА ХРАНИЛКИТЕ ПО ТВ. ТОВА ОСВЕН ВНАСЯНИТЕ ПО СПЕЦИАЛНА ЗАЯВКА ОРКИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ОТ ПО-ПЪРВИТЕ КУЧЕТА :) НАРОДА НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ;) ОБАЧЕ МНОГО ЛОША ИЗНЕНАДА В МОЕ ЛИЦЕ :)

    16:53 20.02.2026

  • 100 ПРИМАКОВСКО-ЦИ

    0 2 Отговор
    ГАНСКИЯ ОТПАДЪК Е ЕЛИТА НА ГОВОРЕЩИТЕ КУЧЕТА :) НАГЪЛ И НАХАЛЕН, ВРЕ СЕ НАВСЯКЪДЕ И СЕ БЛЪСКА С ЛАКТИ ДА Е ПО-БЛИЗО ДО КАЗАНА С МЕДА :)

    16:55 20.02.2026

  • 101 Ние имаме българска нация

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Именно":

    Още от възраждането Ренесанса и точно затова става възможно Априлското въстание и Освобождението.
    Турската нация се формира в управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
    В България живеят български граждани и официален език е българския.

    16:55 20.02.2026

  • 102 ДЕ ПЕ СЕ! ДЕ ПЕ СЕ!

    0 2 Отговор
    УРААА! ЛАПАЙТЕ.... ДЖАФ! БАФ! :)

    16:56 20.02.2026

  • 103 Пуснаха и бот

    2 0 Отговор
    Да размива форума. Няма смисъл.

    16:58 20.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ПРИМАКОВЦИТЕ ПО ГУШИТЕ ЩЕ ГИ

    0 2 Отговор
    ПОЗНАЕТЕ ! ГЛАВАТА У ПЛИК !

    Коментиран от #107

    16:59 20.02.2026

  • 106 БАЛАНСЬОРИ

    0 2 Отговор
    КОЙТО СИ ПРАТИ ГЛАВАТА ПО ПОЩАТА В ПЛИК МОЖЕ ДА ИЗБЕГНЕ РАЗПРАВАТА СЪС СТАДОТО И ЦЕЛАТА МУ ФАМИЛИЯ ДО ПОСЛЕДНАТА СЕМКА ! :)

    17:04 20.02.2026

  • 107 Това каква връзка има със статията ?!?

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "ПРИМАКОВЦИТЕ ПО ГУШИТЕ ЩЕ ГИ":

    Въпроса е към редакцията. Не е към теб. Не ми отговаряй.

    17:05 20.02.2026

  • 108 Пуснаха и бот

    2 0 Отговор
    Да размива форума. Няма смисъл.

    17:14 20.02.2026

  • 109 Гост

    0 0 Отговор
    На майчин език - в Турция.
    Нали уж бяхте българи бе? Кво стана? Какъв е тоз "майчин език"?

    Коментиран от #111

    17:18 20.02.2026

  • 110 Бота каква връзка има със статията ?!?

    2 1 Отговор
    Въпроса е към редакцията.

    17:18 20.02.2026

  • 111 Бота каква връзка има със статията ?!?

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Гост":

    Въпроса е към редакцията.

    17:18 20.02.2026

  • 112 Пуснаха и бот

    0 0 Отговор
    Да размива форума. Няма смисъл.

    17:20 20.02.2026

  • 113 Ние имаме българска нация

    2 0 Отговор
    Още от възраждането Ренесанса и точно затова става възможно Априлското въстание и Освобождението.
    Турската нация се формира с управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
    В България живеят български граждани и официален език е българския.

    17:21 20.02.2026

  • 114 българската нация се формира

    2 0 Отговор
    Още от Възраждането Ренесанса и точно затова става възможно Априлското въстание и Освобождението.
    Турската нация се формира с управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
    Място за каквито и да е претенции няма.
    В България живеят български граждани и официален език е българския.

    17:24 20.02.2026

  • 115 Гост

    0 0 Отговор
    Искат да агитират не на майчин, а на турски език. Кажете си го, както си е.
    Защо тези българи не знаят български? Тръмп даде право на внезапни проверки на подобни "законни емигранти", и при съмнения и несъответствия да бъдат екстрадирани. Време е и у нас. Нали все копираме запада.

    17:28 20.02.2026

  • 116 Гост

    0 0 Отговор
    Днес - ахитиране на турски.
    Утре - предизборни плакати на турски.
    Следва - втори официален език - турски.
    Аре, стига толкова, а! Наглите се възползват от толерантните.

    17:31 20.02.2026

