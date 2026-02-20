АПС на Ахмед Доган иска да агитира на майчин език на предизборната кампания

В навечерието на предстоящата предизборната кампания от парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган поискаха, макар и не пряко, да агитират на майчин език в рамките на предизборната кампания на предсрочните парламентарни избори, които вече стана ясно, че ще се проведат на 19 април.
Декларацията от трибуната на Народното събрание прочете народният представител от АПС Джейхан Ибрямов относно Международния ден на майчиния език, съобщи news.bg. Любопитното в декларацията е, че тя се случва в края на живота на 51-ото Народно събрание и в момент, когато вече е ясна датата на предсрочните избори.
В декларацията Ибрямов заяви, че не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс, включително когато в нормативни текстове се стига до ограничение и санкции спрямо употребата на майчин език в публичния живот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соня
Коментиран от #3
12:13 20.02.2026
2 На бащин
12:13 20.02.2026
4 Може
Коментиран от #31
12:14 20.02.2026
5 Един шофьор
12:15 20.02.2026
6 Пачо
Коментиран от #71
12:15 20.02.2026
7 Точна статия
Коментиран от #20, #61
12:15 20.02.2026
8 Егвийн алВийр
Айде сега Гюров и ППДБ да видим как ще защитят българските национални интереси на фона на този призив на Ибрямов /който още не е в затвора за пазаруване на вот при предните избори/ след като АПС има цели двама министри при Гюров
12:19 20.02.2026
9 Гюро лама
12:20 20.02.2026
10 Без АСП
12:20 20.02.2026
11 историк
12:20 20.02.2026
12 АГАТ а Кристи
В Турция разрешено ли е на български ?
Пусни кучето под масата, та да се качи върху нея
12:21 20.02.2026
13 Стига бе
12:22 20.02.2026
14 Левски
12:24 20.02.2026
15 ахмет знае ли
12:25 20.02.2026
16 Хаха
Коментиран от #26
12:27 20.02.2026
17 АПС
12:28 20.02.2026
18 Само да добавя
Коментиран от #44
12:32 20.02.2026
19 Някой
12:33 20.02.2026
21 Някой
Коментиран от #98
12:37 20.02.2026
22 Дичо
Коментиран от #30
12:38 20.02.2026
23 Данко Харсъзина
12:39 20.02.2026
24 604
12:39 20.02.2026
25 трън
12:43 20.02.2026
26 Де гиди хитряги
До коментар #16 от "Хаха":СтаниШеф се целуваше с Местан на Орлов мост! Удобно за забравяне от няКОЙ!
Коментиран от #35
12:45 20.02.2026
27 Ам че как
12:45 20.02.2026
28 Национална Сигурност
12:46 20.02.2026
29 Гост
12:46 20.02.2026
30 Ти как
До коментар #22 от "Дичо":изкара?
12:46 20.02.2026
31 На изборите за меджлис
До коментар #4 от "Може":това е езикът ! Успех !
12:47 20.02.2026
32 Гражданин
12:48 20.02.2026
33 Що за тъпотии пак ръчкат мюсюлманите?
12:48 20.02.2026
34 За всичко е виновна
12:49 20.02.2026
35 Всъщност
До коментар #26 от "Де гиди хитряги":Конституционен съд , с гласовете на съдии от квотата на СДС отхвърли искането на БСП да обяви ДПС за етническа и верска партия през 1991 година . Натовците ни винаги са били турски слугини .❗
12:52 20.02.2026
36 име
12:53 20.02.2026
37 Данко Харсъзина
12:53 20.02.2026
39 Някой
12:56 20.02.2026
40 Електра
12:57 20.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хмм
12:59 20.02.2026
44 Да не са
До коментар #18 от "Само да добавя":Се припознали в Пазарджък.
Ако им липсва -да си ходят там.
12:59 20.02.2026
46 Пак да кажа:
13:00 20.02.2026
47 12355
13:00 20.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Потуро
Акотне си българин, дръж потурите и бегай в Анадола!
Ейййй, наглостта не знае предели.
Турска смет!
13:01 20.02.2026
50 Не става
13:02 20.02.2026
51 Ивелин Михайлов
13:06 20.02.2026
52 Демократично е
13:08 20.02.2026
53 Стенли
Коментиран от #55
13:09 20.02.2026
55 Може естествено
До коментар #53 от "Стенли":Дори в Германия на турски им е предизборната кампания. Немски политици и преводачи даже използват ...
13:11 20.02.2026
57 Тома
13:15 20.02.2026
58 Гошо
13:17 20.02.2026
59 Павел Пенев
Коментиран от #70
13:22 20.02.2026
60 Некои си
13:23 20.02.2026
61 Пешо
До коментар #7 от "Точна статия":Тези двамата на снимката защо си душат пръстите?Да не са си го завирали в дупето?
13:23 20.02.2026
62 Някой бърка
13:28 20.02.2026
63 Това ще е възможно но само в Анадола
13:29 20.02.2026
64 Стенли
13:39 20.02.2026
65 Ходете
13:46 20.02.2026
66 Хей
13:46 20.02.2026
68 Кой е
14:30 20.02.2026
69 Някой
14:31 20.02.2026
70 Да питам
До коментар #59 от "Павел Пенев":Кво стана обръчите от фирми още ли ги има
14:31 20.02.2026
71 И на "българските турци"
До коментар #6 от "Пачо":майчиният им език някога е бил български. Преди онова робско 5-вековно време, когато без да са помъчени, са се отказали от българския език, за да станат потурнаци и гагаузи.
Няма турци в България. Има българи, които са потурнаци, гагаузи и помаци.
Само турчеещите се цигани не са българи, а далечни братовчеди на българите, от времето когато българският бог Дионис е бил на поход в Индия.
14:36 20.02.2026
72 Тангра
Коментиран от #85
14:40 20.02.2026
73 Това нов Възродителен
14:50 20.02.2026
74 Гарантирано
14:57 20.02.2026
75 Бълтарският
15:17 20.02.2026
76 Цвете
15:30 20.02.2026
77 Не е сигурно че в исторически план
15:31 20.02.2026
78 ЧИЧО
15:32 20.02.2026
79 Цвете
15:33 20.02.2026
80 Цвете
15:34 20.02.2026
81 Защо ли?
Коментиран от #84, #89
15:38 20.02.2026
82 Писането само с главни букви
15:50 20.02.2026
83 Кой какъв е
15:52 20.02.2026
84 Самото искане да агитират на турски е
До коментар #81 от "Защо ли?":Доказателство че ДПС са етническа партия както и да се наричат сега. Етнически партии не може да има според конституцията. В много европейски страни подобно нещо е недопустимо.
15:53 20.02.2026
85 Старобългарски език се нарича
До коментар #72 от "Тангра":църковно-славянският език, на който някога са говорили в Първата българска държава (империя) и на който и до днес се водят църковните служби в Източно-православните славянски държави - България, Сърбия, РСМ, Русия, Белорусия, Украйна и дори в романизираната старобългарска територия Румъния!
Добре е старобългарският църковно-славянски език да залегне в учебната програма на българските деца още от първи клас.
15:55 20.02.2026
86 Хора бдете
15:56 20.02.2026
87 БарекОфф
Нагли гаджали.
16:13 20.02.2026
88 Барек Офф
Как то искат да си платят ефир и да си направят програма само на турски, който иска да гледа и да слуша. Но да ми налагат в национален ефир не.
В големите демокрация е така. Плащаш си и излъчваше. Никъде няма в националните телевизии програми на чужд език.
16:17 20.02.2026
89 Конституцията
До коментар #81 от "Защо ли?":Чл.6
16:20 20.02.2026
90 Понеже България е една от първите
16:30 20.02.2026
91 Понеже България е една от първите
16:34 20.02.2026
92 ЩЕ МУЧАТ НА ОРКО-ЦИ
16:40 20.02.2026
93 МЕЛЕЗИ МЕЖДУ ОРКИ И ЦИ
16:42 20.02.2026
94 Конституцията
16:43 20.02.2026
95 НАЛИ НЕ СТЕ В ДЕЛИРИУМ
16:45 20.02.2026
96 МАЙМУНАТА СЕМОВ КАТО ГО ХВАНАХА У ШЗО
16:47 20.02.2026
98 Именно
До коментар #21 от "Някой":Българската нация повтарям нацията ни е формирана през Възраждането и непосредствено след Санстефанския мирен договор 1878г. вече имаме нация.
Турската нация се формира след реформите 1923г. и по времето на младотурците на Ататюрк тоест почти половин век по късно. Тоест всякакви претенции са неоснователни .
Коментиран от #101
16:51 20.02.2026
99 СЕГА ЦЯЛАТА ПРОИЗВЕДЕНА СВО
16:53 20.02.2026
100 ПРИМАКОВСКО-ЦИ
16:55 20.02.2026
101 Ние имаме българска нация
До коментар #98 от "Именно":Още от възраждането Ренесанса и точно затова става възможно Априлското въстание и Освобождението.
Турската нация се формира в управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
В България живеят български граждани и официален език е българския.
16:55 20.02.2026
102 ДЕ ПЕ СЕ! ДЕ ПЕ СЕ!
16:56 20.02.2026
103 Пуснаха и бот
16:58 20.02.2026
105 ПРИМАКОВЦИТЕ ПО ГУШИТЕ ЩЕ ГИ
Коментиран от #107
16:59 20.02.2026
106 БАЛАНСЬОРИ
17:04 20.02.2026
107 Това каква връзка има със статията ?!?
До коментар #105 от "ПРИМАКОВЦИТЕ ПО ГУШИТЕ ЩЕ ГИ":Въпроса е към редакцията. Не е към теб. Не ми отговаряй.
17:05 20.02.2026
108 Пуснаха и бот
17:14 20.02.2026
109 Гост
Нали уж бяхте българи бе? Кво стана? Какъв е тоз "майчин език"?
Коментиран от #111
17:18 20.02.2026
110 Бота каква връзка има със статията ?!?
17:18 20.02.2026
111 Бота каква връзка има със статията ?!?
До коментар #109 от "Гост":Въпроса е към редакцията.
17:18 20.02.2026
112 Пуснаха и бот
17:20 20.02.2026
113 Ние имаме българска нация
Турската нация се формира с управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
В България живеят български граждани и официален език е българския.
17:21 20.02.2026
114 българската нация се формира
Турската нация се формира с управлението на Ататюрк почти половин век по късно.
Място за каквито и да е претенции няма.
В България живеят български граждани и официален език е българския.
17:24 20.02.2026
115 Гост
Защо тези българи не знаят български? Тръмп даде право на внезапни проверки на подобни "законни емигранти", и при съмнения и несъответствия да бъдат екстрадирани. Време е и у нас. Нали все копираме запада.
17:28 20.02.2026
116 Гост
Утре - предизборни плакати на турски.
Следва - втори официален език - турски.
Аре, стига толкова, а! Наглите се възползват от толерантните.
17:31 20.02.2026