Кой има имен ден днес, 21 март 2026 г. Честито!

21 Март, 2023 09:27, обновена 20 Март, 2026 14:07 7 493 9

Празнуват всички с имената Яков, Яко, Якоб, Якобина, Жак, Жаклин и Жаклина

Венелина Маринова

На 21 март почитаме паметта на Св. ап. Яков – брат Господен.

Св. ап. Яков, или както го изписват още Иаков, е брат на Иисус Христос по линия на Йосиф. Както е известно, земният жених на Дева Мария бил вдовец и имал деца от първия си брак.

Единият му син се казвал Яков.

Св. Яков, брат Господен бил последовател и станал един от учениците на Иисус Христос, както и един от неговите 12 апостоли.

След като Христос е бил разпънат на Кръста, възкръснал и се възнесъл на Небето, Св. ап. Яков станал първият епископ на Йерусалим и заемал този пост в продължение на цели 33 години.

Св. ап. Яков не е писал Евангелие както са направили други четирима апостоли – Марко, Матей, Лука и Йоан, затова не е титулуван евангелист. Дните на заварения брат на Иисус Христос завършват мъченически както и на повечето от неговите ученици и апостоли. Св. Яков бил хвърлен от стряхата на храма, в който служел. Пребили го с камъни и накрая, след силен удар в главата, той починал.

Имен ден празнуват всички с имената Яков, Яко, Якоб, Якобина, Жак, Жаклин, Жаклина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    Те са юдеи бре

    07:57 21.03.2024

  • 2 Aлфа Bълкът

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Аз чакам срядата, да видя кой празнува матронски ден.
    27 с Св. мчца Матрона Солунска

    08:09 21.03.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Име

    Да са живи и здрави!

    06:46 21.03.2025

  • 5 евро жак

    Като турски сериал стана, кой на кого бил братовчед, коя била леля, стрина и вуйна.

    07:17 21.03.2025

  • 6 Анонимен

    Когато един печели, друг губи!

    07:57 21.03.2025

  • 7 да уточним

    На 21март- почита се паметта на Преп. Яков ИЗПОВЕДНИК- живял през 8-ми век сл. Хр.На 30 април- Яков Зеведеев- Апостол от 12-те-убит през 44 год сл. ХР. На 09 октомври-Яков Алфеев- Апостол от 12-те на Христос. Яков - брат Господен- на 23 октомври- един от 70-те Апостоли.Това са четирима носещи името Яков. Яков Зеведеев е брат на Йоан Богослов. Яков Алфеев е брат на Матей- т.е братя на двамата евангелисти .

    08:58 21.03.2025

  • 8 Шшшт да не се чуе !

    Св. Яков бил хвърлен от стряхата на храма, в който служел. Пребили го с камъни и накрая, след силен удар в главата, той починал. Свирепите еврей са убили жестоко още един християнин !

    09:16 21.03.2025

  • 9 Анонимен

    Повечето циблейски истории са многопластови!

    12:40 21.03.2025