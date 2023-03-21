Кой има имен ден днес, 21 март 2026 г. Честито!

На 21 март почитаме паметта на Св. ап. Яков – брат Господен.
Св. ап. Яков, или както го изписват още Иаков, е брат на Иисус Христос по линия на Йосиф. Както е известно, земният жених на Дева Мария бил вдовец и имал деца от първия си брак.
Единият му син се казвал Яков.
Св. Яков, брат Господен бил последовател и станал един от учениците на Иисус Христос, както и един от неговите 12 апостоли.
След като Христос е бил разпънат на Кръста, възкръснал и се възнесъл на Небето, Св. ап. Яков станал първият епископ на Йерусалим и заемал този пост в продължение на цели 33 години.
Св. ап. Яков не е писал Евангелие както са направили други четирима апостоли – Марко, Матей, Лука и Йоан, затова не е титулуван евангелист. Дните на заварения брат на Иисус Христос завършват мъченически както и на повечето от неговите ученици и апостоли. Св. Яков бил хвърлен от стряхата на храма, в който служел. Пребили го с камъни и накрая, след силен удар в главата, той починал.
Имен ден празнуват всички с имената Яков, Яко, Якоб, Якобина, Жак, Жаклин, Жаклина.
