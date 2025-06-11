Кой има имен ден днес, 11 юни 2026 г. Честито!

Днес църквата чества празника Св. Богородица - "Достойно ест", посветен на чудотворната икона в Света гора на Богородица и песнопението "Достойно есть", възпяващо божията майка в св. литургия, предаде ФОКУС.
Св. апостол Варнава, чието мирско име е Йосиф или Йосия, се родил на о. Кипър. Когато Господ избрал 70-те ученици и им поръчал да проповядват Неговото слово, Йосиф бил сред тях. Апостолите започнали да го наричат Варнава, което значи син на утехата. Варнава бил убит с камъни от евреите, докато им проповядвал. На о. Кипър е построен храм в негова чест.
Името Йосиф буквално означава – да умножи Бог, т.е. да даде много синове.
Имен ден имат Гавриил, Гаврил, Гавраил (в чест на Архангел Гавриил, открил песнопението), Габриел, Габриела, Достоин, Достойна (редки, но директно свързани с името на иконата)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
07:29 11.06.2025
2 1388
Коментиран от #3, #5
07:43 11.06.2025
3 Роудрънър
До коментар #2 от "1388":Кой?ота има имен ден.
06:11 11.06.2026
4 доктор ОХ боли
Да му пратите по-здрави ПОЗДРАВИ ! Той го заслужава !
07:02 11.06.2026
5 напротив
До коментар #2 от "1388":Точка е, защото е имА и за минало свършено време - миналата 2025та година.
07:42 11.06.2026