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Кой има имен ден днес, 11 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 11 юни 2026 г. Честито!

11 Юни, 2025 07:57, обновена 11 Юни, 2026 08:54 9 103 5

  • имен ден-
  • църква-
  • православие-
  • християнство

Празнува интересни имена

Кой има имен ден днес, 11 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес църквата чества празника Св. Богородица - "Достойно ест", посветен на чудотворната икона в Света гора на Богородица и песнопението "Достойно есть", възпяващо божията майка в св. литургия, предаде ФОКУС.

Св. апостол Варнава, чието мирско име е Йосиф или Йосия, се родил на о. Кипър. Когато Господ избрал 70-те ученици и им поръчал да проповядват Неговото слово, Йосиф бил сред тях. Апостолите започнали да го наричат Варнава, което значи син на утехата. Варнава бил убит с камъни от евреите, докато им проповядвал. На о. Кипър е построен храм в негова чест.

Името Йосиф буквално означава – да умножи Бог, т.е. да даде много синове.

Имен ден имат Гавриил, Гаврил, Гавраил (в чест на Архангел Гавриил, открил песнопението), Габриел, Габриела, Достоин, Достойна (редки, но директно свързани с името на иконата)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Варнава бил хубав човек!

    07:29 11.06.2025

  • 2 1388

    7 0 Отговор
    след "Кой има имен ден" се слага въпросителен, а не точка

    Коментиран от #3, #5

    07:43 11.06.2025

  • 3 Роудрънър

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "1388":

    Кой?ота има имен ден.

    06:11 11.06.2026

  • 4 доктор ОХ боли

    2 0 Отговор
    Да не забравите , че на 13 юни бат Бойко има РОЖДЕН ден !
    Да му пратите по-здрави ПОЗДРАВИ ! Той го заслужава !

    07:02 11.06.2026

  • 5 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1388":

    Точка е, защото е имА и за минало свършено време - миналата 2025та година.

    07:42 11.06.2026