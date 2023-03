NASA откри, че на луните на Уран има океани

Учените имат основания да смятат, че на няколко от луните на Уран може да има океани. Новината идва от проучване на списание Geophysical Research Letters, в което се твърди, че подпочвените океани могат да бъдат причина за изпускането на енергийни плазмени частици, които са открити да идват от две от луните на планетата: Ариел и Миранда, предава БГНЕС.

Най-новото откритие за Уран се дължи на учените, които решиха да прегледат още веднъж почти четиридесетгодишни данни, получени за първи път от космическия апарат "Вояджър 2" на НАСА. След свеж поглед и позовавайки се на информацията, събрана в тези файлове, изследователите видяха повече изходни частици, отколкото преди. Макар че все още не са категорични, сега те смятат, че подземните океани са виновни за изтласкването на частиците отвъд досегашните им граници.

Този нов поглед към Уран направи всичко възможно за изследователите, след като те осъзнаха, че всички частици се задържат около магнитния екватор на планетата, което е необичайно, защото обикновено магнитните сили изтласкват частиците и ги разпръскват по цялата планета. В момента на "еврика" учените осъзнали, че има голяма вероятност тези частици да идват от невидим океан под външната повърхност на една от луните.

