Кой има имен ден днес, 29 март 2026 г. Честито!

На 29 март имен ден празнуват всички, които носят името Марко.
В царуването на император Константин Велики (337 г.), когато християнската вяра възтържествувала над езичеството, в много градове били построени църкви, а капищата били разрушени. Мнозина християнски епископи получили тогава от царя право да разоряват идолските капища, между които бил и аретусийския епископ Марко – човек благочестив, свят и ревностен в разпространението на истинската вяра.
Скоро в империята започнали страшни смутове: войници убили мнозина роднини на царя и искали да убият и племенниците му Гал и Юлиан. Аретусийският епископ ги спасил, като ги скрил в църквата. След смъртта на Константин ставали много вълнения и от друг род; наследникът му Констанций покровителствал еретиците ариани и гонел правоверните. След Констанция встъпил на престола Юлиан, оня същият, когото спасил от смърт епископ Марко.
Юлиан от младини ненавиждал християнската вяра, която престорено изповядвал при Констанций. Като станал император, той веднага обявил, че поддържа езичеството. Той употребявал всички средства, за да унизи, угнети и оскърби християните. Юлиан издал указ – идолските капища, разрушени от християните, да бъдат пак издигнати за сметка на тия, които ги разрушили. Епископ в Аретуса бил все същият Марко, вече престарял и дълбоко почитан от всички за благочестивия си и свят живот.
Градските власти поискали от него средства за възстановяване на капищата, които той разрушил при Констанций. Епископът отговорил, че той няма пари, но ако дори да би имал, той не би дал нищо за езическо капище. Знаело се, че той действително е беден, и градските власти, като намалявали своите искания, накрай му заповядали да внесе една нищожна сума, като го заплашвали с наказание в случай на неподчинение.
Тогава започнали страшни преследвания срещу християните от езичниците, които били подстрекавани от царя. В много градове езическото население избивало християните и ги мъчело жестоко. Престарелият епископ не се уплашил от опасността и повторил своя отказ. Тогава го предали на разярения народ. Биели светия старец, влачили го по улиците, хвърляли по него камъни, мъчили го до смърт, но не могли да победят твърдостта му.
Едва жив, старецът все пак не отстъпвал. Накрай управителят на града го спасил от ръцете на мъчителите. По думите на историка блажени Теодорит, мнозина от гражданите на Аретуса, учудвайки се на твърдостта на светия старец, се обърнали към християнската вяра. В същото време пострадал и дякон Кирил. Множество християни били мъчени в разни градове на Палестина, Египет и Сирия.
Източник: aferahs.com
9 той не се хвалеше
До коментар #1 от "тиквенсониада":с 200, а ни обещаваше да ни оправя с 200, каквото и да означава. Езин на селски хулиган и мутра. Истината е, че се справя да ни "оправя". 15 години вече тъпчем на едно място, което си е живрегрес. Да не говорим за морален облик на управниците ни.
10:15 29.03.2025
10 ясно КОЙ
До коментар #3 от "Как кой…":според тебе - шишляците двама, лойко, магниткщи, мутрата-тулуп и т.н. Те са ти по вкуса. Вероятно от там ти е бизнесът. Моралъг! За---е---би го.
10:19 29.03.2025
11 Аз да пиша
До коментар #5 от "Радио Елто":Вальо глухо-то ...
12:15 29.03.2025
20 да уточним
До коментар #8 от "И коя е истинската вяра?":Всеки определя сам за себе си коя е истинската вяра.Божиите служители приемат името на някой светец- напр. В.Левски е бил дякон Игнатий. Марк или Марко е един от Апостолите на Христос. Затова този епископ носи името Марко-т.е. на християнски мъченик- светец- погинал 68год при Нерон в името на своята вяра .Сега можеш да вземеш една лупа и да видиш какво пише на ръба на монетата от две евро и кой светец е на монетата от едно.
12:54 29.03.2026
21 да уточним
До коментар #15 от "Гост666":В Италия е често срещано като хубаво име за мъж и в България- също.Идва от mar-мъж- мъжествен и от Marcus- на латински .Апостол Марко първо се е казвал Йоан- после Йоан- Марк- и приема името Марко.АпостолПавел го нарича своя син Марко.Препоръчвам романа на Хенрик Сенкевич-,, Quo Vadis,,- в нея е описана смъртта на Апостолите и много християни - неотстъпили своята вяра.Романът е ИСТОРИЧЕСКИ- т.е. не е худ. измислица.
13:26 29.03.2026
23 да допълня
До коментар #22 от "Име":Помогни си сам- за да ти помогне и Господ.При бездействие от наша страна и само молитви нЕма да стане Рай- Eden-Идън.
15:29 29.03.2026