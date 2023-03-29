Кой има имен ден днес, 29 март 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 29 март 2026 г. Честито!

29 Март, 2023 05:05, обновена 27 Март, 2026 20:47 26 843 23

Празнуват всички, които носят името Марко

Кой има имен ден днес, 29 март 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 29 март имен ден празнуват всички, които носят името Марко.

В царуването на император Константин Велики (337 г.), когато християнската вяра възтържествувала над езичеството, в много градове били построени църкви, а капищата били разрушени. Мнозина християнски епископи получили тогава от царя право да разоряват идолските капища, между които бил и аретусийския епископ Марко – човек благочестив, свят и ревностен в разпространението на истинската вяра.

Скоро в империята започнали страшни смутове: войници убили мнозина роднини на царя и искали да убият и племенниците му Гал и Юлиан. Аретусийският епископ ги спасил, като ги скрил в църквата. След смъртта на Константин ставали много вълнения и от друг род; наследникът му Констанций покровителствал еретиците ариани и гонел правоверните. След Констанция встъпил на престола Юлиан, оня същият, когото спасил от смърт епископ Марко.

Юлиан от младини ненавиждал християнската вяра, която престорено изповядвал при Констанций. Като станал император, той веднага обявил, че поддържа езичеството. Той употребявал всички средства, за да унизи, угнети и оскърби християните. Юлиан издал указ – идолските капища, разрушени от християните, да бъдат пак издигнати за сметка на тия, които ги разрушили. Епископ в Аретуса бил все същият Марко, вече престарял и дълбоко почитан от всички за благочестивия си и свят живот.

Градските власти поискали от него средства за възстановяване на капищата, които той разрушил при Констанций. Епископът отговорил, че той няма пари, но ако дори да би имал, той не би дал нищо за езическо капище. Знаело се, че той действително е беден, и градските власти, като намалявали своите искания, накрай му заповядали да внесе една нищожна сума, като го заплашвали с наказание в случай на неподчинение.

Тогава започнали страшни преследвания срещу християните от езичниците, които били подстрекавани от царя. В много градове езическото население избивало християните и ги мъчело жестоко. Престарелият епископ не се уплашил от опасността и повторил своя отказ. Тогава го предали на разярения народ. Биели светия старец, влачили го по улиците, хвърляли по него камъни, мъчили го до смърт, но не могли да победят твърдостта му.

Едва жив, старецът все пак не отстъпвал. Накрай управителят на града го спасил от ръцете на мъчителите. По думите на историка блажени Теодорит, мнозина от гражданите на Аретуса, учудвайки се на твърдостта на светия старец, се обърнали към християнската вяра. В същото време пострадал и дякон Кирил. Множество християни били мъчени в разни градове на Палестина, Египет и Сирия.

Източник: aferahs.com


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 тиквенсониада

    15 10 Отговор
    А кога е БОЙКОВден ? Някои казват , че е на Хелоуин , щото тогава американетата се кичат с Тикви ! А българският народ иска и трябва да покаже любовта си към Тулупа ! Така както Той се хвалеше с 200 !

    Коментиран от #9

    06:47 29.03.2024

  • 2 българин

    23 13 Отговор
    едно време всяко магаре по селата се казваше марко

    08:06 29.03.2024

  • 3 Как кой…

    7 17 Отговор
    Всеки мунчо, Марко и всички с буквата м, мергюл, мюмюн, мюфти, мастън, местан, месредин, музафер, мерджан, маджну…

    Коментиран от #10

    08:47 29.03.2024

  • 4 Светли имена!

    10 4 Отговор
    Светли имена! В Тъмната история на Българския Народ!

    19:18 29.03.2024

  • 5 Радио Елто

    14 6 Отговор
    ЧИД на Хората имащи Празник

    Коментиран от #6, #11

    07:55 29.03.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Честито Марковци

    9 4 Отговор
    Марко Тотев, Крали Марко

    08:18 29.03.2025

  • 8 И коя е истинската вяра?

    4 12 Отговор
    Еврейската наречена с данайската дума за злато - хрисо, християнство ли? Те така са правили. Върху старите истински храмове изграждали еврейските за пари. Върху основите на нашата стара вяра е изградена новата лъжлива, с нашите богове и герои по икони, наши символи, дори самата дума вяра е по древната варъ - горещина, зной. И днес продължаваме да си почитаме старите божества, а този Марко носи името на бог Марс - Арес. Константин Велики си е умрял езичник, като до последно е вярвал и почитал бога Слънце. Няма ни една монета с християнски символи.

    Коментиран от #20

    08:33 29.03.2025

  • 9 той не се хвалеше

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "тиквенсониада":

    с 200, а ни обещаваше да ни оправя с 200, каквото и да означава. Езин на селски хулиган и мутра. Истината е, че се справя да ни "оправя". 15 години вече тъпчем на едно място, което си е живрегрес. Да не говорим за морален облик на управниците ни.

    10:15 29.03.2025

  • 10 ясно КОЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Как кой…":

    според тебе - шишляците двама, лойко, магниткщи, мутрата-тулуп и т.н. Те са ти по вкуса. Вероятно от там ти е бизнесът. Моралъг! За---е---би го.

    10:19 29.03.2025

  • 11 Аз да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Радио Елто":

    Вальо глухо-то ...

    12:15 29.03.2025

  • 12 Значи като разрушаваш езически капища

    6 2 Отговор
    И ставаш светец..

    13:58 29.03.2025

  • 13 честит имен ден мистър Рубио

    1 3 Отговор
    Удри баце!

    07:52 29.03.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 3 Отговор
    Значи празнуват магаретата .

    08:02 29.03.2026

  • 15 Гост666

    3 4 Отговор
    Интересна приказка . По скоро фантастика. И не съм срещал някой с това име освен някое магаре .

    Коментиран от #21

    08:05 29.03.2026

  • 16 Грешиш.

    4 0 Отговор
    Днес се почита Мария Египетска, на второ място е Марк!

    Коментиран от #17

    08:12 29.03.2026

  • 17 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Грешиш.":

    Мария Египетска, Марк Аретусийски и Св. Кирил дякон.

    08:48 29.03.2026

  • 18 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    09:09 29.03.2026

  • 19 Един

    3 2 Отговор
    Крали Марко има имен ден.

    09:34 29.03.2026

  • 20 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "И коя е истинската вяра?":

    Всеки определя сам за себе си коя е истинската вяра.Божиите служители приемат името на някой светец- напр. В.Левски е бил дякон Игнатий. Марк или Марко е един от Апостолите на Христос. Затова този епископ носи името Марко-т.е. на християнски мъченик- светец- погинал 68год при Нерон в името на своята вяра .Сега можеш да вземеш една лупа и да видиш какво пише на ръба на монетата от две евро и кой светец е на монетата от едно.

    12:54 29.03.2026

  • 21 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост666":

    В Италия е често срещано като хубаво име за мъж и в България- също.Идва от mar-мъж- мъжествен и от Marcus- на латински .Апостол Марко първо се е казвал Йоан- после Йоан- Марк- и приема името Марко.АпостолПавел го нарича своя син Марко.Препоръчвам романа на Хенрик Сенкевич-,, Quo Vadis,,- в нея е описана смъртта на Апостолите и много християни - неотстъпили своята вяра.Романът е ИСТОРИЧЕСКИ- т.е. не е худ. измислица.

    13:26 29.03.2026

  • 22 Име

    1 1 Отговор
    Моля те, Господи, една Марковска махала, да се възроди на ново и да идваме в твоя храм , да ти се покланя ме. А, около твоя храм ,да има много къщи , деца и лозя....Амин.

    Коментиран от #23

    14:49 29.03.2026

  • 23 да допълня

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Име":

    Помогни си сам- за да ти помогне и Господ.При бездействие от наша страна и само молитви нЕма да стане Рай- Eden-Идън.

    15:29 29.03.2026