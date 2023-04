Брад Пит няма намерение да живеее с Инес де Рамон

Макар че се раздели с дългогодишното си жилище в Лос Анджелис, Брад Пит няма намерение да се премести при настоящата си приятелка Инес де Рамон, съобщава "RadarOnline".



Според изданието по-рано този месец актьорът е продал имението си с площ 6700 кв. м за 39 млн. долара. Удобствата в дома включват скейт парк, киносалон и огромно езеро. Това е домът, който делеше с бившата си съпруга Анджелина Джоли и 6-те им деца и което запази след развода през 2016 г.

Пред "TMZ" източник заяви, че Пит вече е продал дома, защото има планове да се премести в Кармел, Калифорния, припомня dir.bg. Дори и след продажбата на дома му, той на този етап няма планове да живее с новата си приятелка. Двамата са в топли отношения, съдейки по коментар на близък човек до двойката, който твърди, че "Само Брад ѝ е в главата".

