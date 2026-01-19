Яница Петкова: Радев влиза в изборите въпреки конституционните пречки

Президентът Румен Радев все по-вероятно ще направи крачката към реалната партийна политика на предстоящите предсрочни избори, но този ход е блокиран от тежък конституционен казус. Това прогнозира политологът Яница Петкова от агенция "Мяра", цитирана от БНР.
Според Петкова слуховете за политически проект на държавния глава вече преминават фазата на обикновена спекулация. "За политическия проект на президента Румен Радев се говори, сякаш се е случило. Коментират се дати, коментират се партньорства. Може би на тези избори ще видим президентът Радев да се състезава", заяви анализаторът.
Основната пречка пред "Партията на Радев" не е липсата на електорална подкрепа, а конституционната процедура. За да участва активно в кампанията и да оглави листи, президентът трябва да напусне поста си. Ако вицепрезидентът Илияна Йотова го последва в този проект, управлението на държавата автоматично преминава в ръцете на председателя на Народното събрание – в случая Рая Назарян от ГЕРБ.
"Малко е вероятно президентът Радев и вицепрезидентът Йотова да позволят представител на ГЕРБ да заеме този пост, а и няма политическа логика", коментира Петкова по повод заявката на Назарян, че би приела поста на държавен глава.
Това създава патова ситуация: Радев не може да води кампания пълноценно, докато е президент, но не може и да подаде оставка, без да "подари" служебната власт на политическите си опоненти.
Другият сериозен риск пред подобен проект е липсата на видима организация. Към момента не са обявени нито структури по места, нито официални лица. "Ние не сме видели партия, хора, организации по места или най-добре пазената тайна", подчерта Петкова.
Според нея стратегията най-вероятно ще разчита на партньорства със съществуващи формации, но историческият опит показва, че подобни коалиции "невинаги носят добавена стойност" и често отблъскват избирателите, търсещи нещо автентично ново.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
17:19 19.01.2026
2 оня с питон.я
Коментиран от #19, #20
17:20 19.01.2026
3 гост
Коментиран от #4
17:21 19.01.2026
4 Герп боклуци
До коментар #3 от "гост":Айде стига само разни 100 годишни мумии са се изказвали, протъркаха столовете по студията. Едно и също баят с години
17:24 19.01.2026
5 Прасетата си пуснаха всичките
17:26 19.01.2026
6 Партиите
17:30 19.01.2026
7 Тази кифличка
Коментиран от #9, #26
17:31 19.01.2026
8 Радев
Коментиран от #16
17:42 19.01.2026
9 Под бюрото
До коментар #7 от "Тази кифличка":в кабинета на бай Тошо в Партийния дон бързо се случват нещата
17:42 19.01.2026
10 Тъпото руско говедо
17:46 19.01.2026
11 Тая
17:48 19.01.2026
12 Даката
17:49 19.01.2026
13 Ъъъъъъ
Щял да подари властта!!!! Коя "власт" ще подари? Откога президентската институция има реална власт? Все пак сме парламентарна, а не президентска република..... Ма тия политолози съвсем изтрещяха! 🤔
17:50 19.01.2026
14 Първанов
17:50 19.01.2026
15 Мдааа
17:52 19.01.2026
16 Да се чете
До коментар #8 от "Радев":Влиза и веднага из
Има 2х200 :)))
17:56 19.01.2026
17 Голяма екпертиза
17:57 19.01.2026
18 Червената шапчица
Коментиран от #24
17:59 19.01.2026
19 Червената шапчица
До коментар #2 от "оня с питон.я":Това на снимката, има принципи... който даде и плати повече, при него съм...
18:03 19.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ний ша Ва упрайм
18:03 19.01.2026
22 Гост
ПС
И парите също, ей!
18:04 19.01.2026
23 Питащ
18:07 19.01.2026
24 Голям смех
До коментар #18 от "Червената шапчица":Хайде няма нужда, нали една дебела папка с доказателствен материал го очаква, щото русофила се ocpa многократно i по много. Не съществува друг, толкова продажен президент, като Радев.
18:11 19.01.2026
25 ако има лу м пени
Коментиран от #27
18:12 19.01.2026
26 назначена е
До коментар #7 от "Тази кифличка":от мацква
18:14 19.01.2026
27 Има
До коментар #25 от "ако има лу м пени":.... едни десетина процента. Хората не излязоха да протестират, за да дойде тоя епилирания чичак.
18:38 19.01.2026