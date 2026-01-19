Новини
Яница Петкова: Радев влиза в изборите въпреки конституционните пречки

19 Януари, 2026 17:18 1 850 27

Основната пречка пред "Партията на Радев" не е липсата на електорална подкрепа, а конституционната процедура

Яница Петкова: Радев влиза в изборите въпреки конституционните пречки - 1
Снимка: actualno.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев все по-вероятно ще направи крачката към реалната партийна политика на предстоящите предсрочни избори, но този ход е блокиран от тежък конституционен казус. Това прогнозира политологът Яница Петкова от агенция "Мяра", цитирана от БНР.

Според Петкова слуховете за политически проект на държавния глава вече преминават фазата на обикновена спекулация. "За политическия проект на президента Румен Радев се говори, сякаш се е случило. Коментират се дати, коментират се партньорства. Може би на тези избори ще видим президентът Радев да се състезава", заяви анализаторът.

Основната пречка пред "Партията на Радев" не е липсата на електорална подкрепа, а конституционната процедура. За да участва активно в кампанията и да оглави листи, президентът трябва да напусне поста си. Ако вицепрезидентът Илияна Йотова го последва в този проект, управлението на държавата автоматично преминава в ръцете на председателя на Народното събрание – в случая Рая Назарян от ГЕРБ.

"Малко е вероятно президентът Радев и вицепрезидентът Йотова да позволят представител на ГЕРБ да заеме този пост, а и няма политическа логика", коментира Петкова по повод заявката на Назарян, че би приела поста на държавен глава.

Това създава патова ситуация: Радев не може да води кампания пълноценно, докато е президент, но не може и да подаде оставка, без да "подари" служебната власт на политическите си опоненти.

Другият сериозен риск пред подобен проект е липсата на видима организация. Към момента не са обявени нито структури по места, нито официални лица. "Ние не сме видели партия, хора, организации по места или най-добре пазената тайна", подчерта Петкова.

Според нея стратегията най-вероятно ще разчита на партньорства със съществуващи формации, но историческият опит показва, че подобни коалиции "невинаги носят добавена стойност" и често отблъскват избирателите, търсещи нещо автентично ново.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 22 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 6 Отговор
    Герб нн итн бсп вече обявяват евакуация

    17:19 19.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    18 15 Отговор
    Я какви млади наточени писета вече клакьорстват за Плешо. Да взема и аз да му се запиша в партията (стига да не е АПС). Деса трябва да внимава.

    Коментиран от #19, #20

    17:20 19.01.2026

  • 3 гост

    24 6 Отговор
    Момиче младо, хубаво, сега ти е времето да правиш любов, а не политика! Народи си 2-3 дечица хубави като теб и умни като баща си и не се ври в тази мръсна мръсотия!

    Коментиран от #4

    17:21 19.01.2026

  • 4 Герп боклуци

    12 8 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Айде стига само разни 100 годишни мумии са се изказвали, протъркаха столовете по студията. Едно и също баят с години

    17:24 19.01.2026

  • 5 Прасетата си пуснаха всичките

    15 2 Отговор
    смръдливи пресститутки и прасститутки

    17:26 19.01.2026

  • 6 Партиите

    18 9 Отговор
    Голям страх тресе мафията

    17:30 19.01.2026

  • 7 Тази кифличка

    16 5 Отговор
    кога стана политолог?

    Коментиран от #9, #26

    17:31 19.01.2026

  • 8 Радев

    15 12 Отговор
    Влиза и ги измита с 2×200..

    Коментиран от #16

    17:42 19.01.2026

  • 9 Под бюрото

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тази кифличка":

    в кабинета на бай Тошо в Партийния дон бързо се случват нещата

    17:42 19.01.2026

  • 10 Тъпото руско говедо

    9 10 Отговор
    има дилема... дали да се oceре, като за последно сега или малко по-късно?

    17:46 19.01.2026

  • 11 Тая

    7 2 Отговор
    куха лейка

    17:48 19.01.2026

  • 12 Даката

    7 7 Отговор
    Ха сега де.... дали да му отпадне имунитета като държавен глава и да влиза в затвора или????

    17:49 19.01.2026

  • 13 Ъъъъъъ

    10 0 Отговор
    Тия съвсем изплискаха легена!
    Щял да подари властта!!!! Коя "власт" ще подари? Откога президентската институция има реална власт? Все пак сме парламентарна, а не президентска република..... Ма тия политолози съвсем изтрещяха! 🤔

    17:50 19.01.2026

  • 14 Първанов

    7 12 Отговор
    Българи, дръжте се! Радев е последната руска спирачка на България! От Кремъл не преживяха еврото у нас. Ще издържим и този път! Мечтата на Левски,,да се наредим и ние до другите европейски народи"-край на цитата ,вече се сбъдна. Без страх, напред без кремълско-фашистките окови!

    17:50 19.01.2026

  • 15 Мдааа

    6 6 Отговор
    Свидетели сме на основаването от Р. Р. на партия БОГАШ,честито

    17:52 19.01.2026

  • 16 Да се чете

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Влиза и веднага из
    Има 2х200 :)))

    17:56 19.01.2026

  • 17 Голяма екпертиза

    8 0 Отговор
    Тази скаутка утре ще си върне ли дипломата, ако само Радев подаде оставка и арменското Раче остане с пръст в уста.

    17:57 19.01.2026

  • 18 Червената шапчица

    4 5 Отговор
    Майтап. Президентът подава своята оставка пред Конституционния съд. Конституционният съд бави своето решение и след три или четири месеца се произнася- „Не“, не приема оставката на президента. Радев продължава да е президент още 9 години. Щом Кошлуков може, щом Сарафов може, що пък Радев да не е Президент още два мандата..

    Коментиран от #24

    17:59 19.01.2026

  • 19 Червената шапчица

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Това на снимката, има принципи... който даде и плати повече, при него съм...

    18:03 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    2 5 Отговор
    момето е с остър ум като бръснач евала научили са я в Москва

    18:03 19.01.2026

  • 22 Гост

    3 1 Отговор
    Територията се тресе! Страх обзе народа! Ко шъ прайм сега? Ми, ....., метайте чаршафЪ и в редица връщайте партийните книжки!
    ПС
    И парите също, ей!

    18:04 19.01.2026

  • 23 Питащ

    4 2 Отговор
    Не разбирам защо знайни и незнайни "разбирачи" опитват да внушат, че и вицето ще даде оставка и тогава...!!! О, тогава....!!!! Ще бъдем тази вечер в рая! А Рая ще хване.... кормилото на...... държавата! Вие кое кормило решихте...?!? Що за скудоумни "допускания" ?!?!?! Аре стига вече "упражнения" и вицове за "верващи" ...! И аз ся седя и ... "мисля" : Ше зема да изтрескам ена шастица от тототууу.... Ту-тууууу...!¡! Дайте по-сериозно

    18:07 19.01.2026

  • 24 Голям смех

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Червената шапчица":

    Хайде няма нужда, нали една дебела папка с доказателствен материал го очаква, щото русофила се ocpa многократно i по много. Не съществува друг, толкова продажен президент, като Радев.

    18:11 19.01.2026

  • 25 ако има лу м пени

    4 2 Отговор
    които да гласува за руската подлога после да не хленчат като подпише още 1000 договора като боташ...

    Коментиран от #27

    18:12 19.01.2026

  • 26 назначена е

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тази кифличка":

    от мацква

    18:14 19.01.2026

  • 27 Има

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ако има лу м пени":

    .... едни десетина процента. Хората не излязоха да протестират, за да дойде тоя епилирания чичак.

    18:38 19.01.2026

