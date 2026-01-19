Яница Петкова: Радев влиза в изборите въпреки конституционните пречки

Президентът Румен Радев все по-вероятно ще направи крачката към реалната партийна политика на предстоящите предсрочни избори, но този ход е блокиран от тежък конституционен казус. Това прогнозира политологът Яница Петкова от агенция "Мяра", цитирана от БНР.

Според Петкова слуховете за политически проект на държавния глава вече преминават фазата на обикновена спекулация. "За политическия проект на президента Румен Радев се говори, сякаш се е случило. Коментират се дати, коментират се партньорства. Може би на тези избори ще видим президентът Радев да се състезава", заяви анализаторът.

Основната пречка пред "Партията на Радев" не е липсата на електорална подкрепа, а конституционната процедура. За да участва активно в кампанията и да оглави листи, президентът трябва да напусне поста си. Ако вицепрезидентът Илияна Йотова го последва в този проект, управлението на държавата автоматично преминава в ръцете на председателя на Народното събрание – в случая Рая Назарян от ГЕРБ.

"Малко е вероятно президентът Радев и вицепрезидентът Йотова да позволят представител на ГЕРБ да заеме този пост, а и няма политическа логика", коментира Петкова по повод заявката на Назарян, че би приела поста на държавен глава.

Това създава патова ситуация: Радев не може да води кампания пълноценно, докато е президент, но не може и да подаде оставка, без да "подари" служебната власт на политическите си опоненти.

Другият сериозен риск пред подобен проект е липсата на видима организация. Към момента не са обявени нито структури по места, нито официални лица. "Ние не сме видели партия, хора, организации по места или най-добре пазената тайна", подчерта Петкова.

Според нея стратегията най-вероятно ще разчита на партньорства със съществуващи формации, но историческият опит показва, че подобни коалиции "невинаги носят добавена стойност" и често отблъскват избирателите, търсещи нещо автентично ново.