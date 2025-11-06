Брад Пит съди Анджелина Джоли за 35 милиона долара

Брад Пит е завел нов иск срещу бившата си съпруга Анджелина Джоли, с искане за обезщетение в размер на 35 милиона долара, като част от продължаващия им правен спор за собствеността върху френското имение и винарна Château Miraval. Това става ясно от нови съдебни документи, подадени на 29 октомври в Лос Анджелис.

В материалите, внесени от екипа на актьора, са включени кореспонденции между двете страни, свързани с продажбата на дяла на Джоли от имота през 2021 г. Един от приложените документи — имейл от ноември 2023 г. — показва позицията на адвокатите на Джоли по повод иска на Пит, оценен на милиони долари. „Обременителният характер на настоящото производство е резултат единствено от действията на г-н Пит — той съди г-жа Джоли за щети на стойност 35 милиона долара“, се посочва в писмото. „Следователно той трябва да понесе разходите по предоставянето на документите, които да покажат (или не) тези щети.“

Друг имейл от октомври 2023 г. разкрива, че Пит търси „продължаващи обезщетения за предполагаеми щети върху дейността на Miraval“. В същата кореспонденция екипът на Анджелина Джоли обвинява актьора в „отказ да представи документи, свързани с причините, поради които е изисквал четиригодишно споразумение за конфиденциалност, покриващо негово лично поведение“.

Преди това адвокатите на Брад Пит твърдяха, че по-малко от шест месеца след продажбата на дела си, Джоли е предложила още по-широка „клауза за взаимно недискредитиране“ във връзка с бракоразводното им дело.

Сагата около Château Miraval започна през 2022 г., когато Пит заведе иск срещу Джоли, обвинявайки я, че е продала своя дял на компанията Tenute del Mondo — част от Stoli Group — без неговото съгласие, въпреки предварително устно споразумение, че нито един от двамата няма да продава без одобрението на другия. Анджелина Джоли отрече да е имало такова споразумение и подаде насрещен иск, твърдейки, че Пит „води ожесточена война“ срещу нея.

В отговора си актрисата заяви, че бившият ѝ съпруг е отказал да изкупи нейния дял, тъй като тя не е пожелала да подпише споразумение за неразкриване на информация, „създадено, за да я принуди да мълчи за неговото насилие и прикриване“. В документите се споменава и инцидент от 2016 г. по време на частен полет, когато Пит е бил обвинен в словесна и физическа агресия срещу семейството им. Разследване по случая е било проведено, но актьорът не е бил обвинен, а Анджелина Джоли не е подала официална жалба.

През последните месеци Джоли се позова на адвокатска тайна, отказвайки да предостави част от исканите документи, което екипът на Пит определя като „неправомерно укриване на информация“. На 27 октомври юристите на актьора повторно са поискали достъп до 22 документа от нейната страна.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 17 декември 2025 г.

В изявление до списание People адвокатът на Джоли, Пол Мърфи, заяви: „Отговорът на г-н Пит не разглежда нашите аргументи и продължава да се основава на предположения и спекулации, целящи да нарушат поверителността на кореспонденцията ѝ с нейните адвокати. Това още веднъж показва, че този иск е продължение на неговите дългогодишни усилия да упражнява натиск и контрол върху Анджелина.“

Брад Пит и Анджелина Джоли, които имат шест деца – Мадокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) и близнаците Вивиен и Нокс (17) – се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак. Разводът им бе официално финализиран през декември 2024 г., но имуществените и правни спорове между двамата продължават и до днес.