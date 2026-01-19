ИТН за партията на Румен Радев: Към момента имаме нероден Петко

"Не мога да коментирам нещо, което не е станало", заяви пред медиите народният представител Александър Рашев от ИТН по повод евентуално участие на президента Румен Радев в политиката, съобщи Novini.bg
"Към настоящия момент имаме един нероден Петко. Нека видим неговата позиция", добави той.
Според Рашев един президент трябва да спазва безпристрастна позиция.
"Дали това е било до момента, всички могат сами да преценяват", каза той на медиите.
