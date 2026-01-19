Новини
ИТН за партията на Румен Радев: Към момента имаме нероден Петко

19 Януари, 2026 17:12 358 6

  • александър рашев-
  • партия-
  • румен радев

Един президент трябва да спазва безпристрастна позиция

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не мога да коментирам нещо, което не е станало", заяви пред медиите народният представител Александър Рашев от ИТН по повод евентуално участие на президента Румен Радев в политиката, съобщи Novini.bg

"Към настоящия момент имаме един нероден Петко. Нека видим неговата позиция", добави той.

Според Рашев един президент трябва да спазва безпристрастна позиция.

"Дали това е било до момента, всички могат сами да преценяват", каза той на медиите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    6 1 Отговор
    А Итн са вече един умрял Петко.

    17:14 19.01.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Партията трябва да се казва Единна България.

    17:14 19.01.2026

  • 3 има такива ни щожества

    2 0 Отговор
    радев може да ползва преотстъпен мандат от вече учредена и регистрирана партия

    17:15 19.01.2026

  • 4 само за наивници

    1 0 Отговор
    Най прецакани от лакомия и простоТия итн.

    17:17 19.01.2026

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Токшо още ли е под дивана?

    17:18 19.01.2026

  • 6 Георги

    0 1 Отговор
    рано е, чичо Румене, рано е. Кажи на Козяк, че, който бърза - бърка.

    17:19 19.01.2026

