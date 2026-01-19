Германия връща субсидиите за електромобили

Германия официално се застъпи за пазара на електромобили, като правителството на канцлера Фридрих Мерц рестартира програмата за субсидиране, считано от 1 януари 2026 година. След като продажбите на електрически превозни средства (BEV) се сринаха с близо 30% през изминалата година, Берлин заложи 3 милиарда евро за нов стимулиращ пакет, който ще бъде активен до края на 2029 година.

Новата схема е много по-прецизно насочена от предишната и цели да направи електрическата мобилност достъпна за средната класа, а не само за купувачите на луксозни лимузини. На 19 януари 2026 година министерството на околната среда потвърди финалните параметри, които включват сложна система от бонуси в зависимост от доходите и семейното положение:

Максимална субсидия до 6 000 евро за нови електромобили. Базовият бонус е 3 000 евро, но той може да нарасне значително за домакинства с деца (по 500 евро на дете) и такива с по-ниски доходи. Право на субсидия имат домакинства с облагаем годишен доход до 80 000 евро (около 110 000 евро бруто), като прагът се вдига до 90 000 евро за семейства с деца. Тези с доходи под 45 000 евро получават допълнителен „социален бонус“ от 2 000 евро.

Субсидията се прилага само за автомобили с каталожна цена до 45 000 евро, което на практика изключва премиум моделите и подкрепя по-достъпни предложения като VW ID.3, Tesla Model 2 (ако се появи) и новите китайски конкуренти.

Въпреки че онлайн порталът за кандидатстване ще отвори едва през май 2026 година, заявления ще се приемат със задна дата за всички автомобили, регистрирани след 1 януари тази година.

За разлика от Франция, Германия реши да не налага протекционистични мерки, базирани на въглеродния отпечатък при производството. Това означава, че субсидията остава отворена за всички производители, включително китайските гиганти като BYD и MG. Министър Карстен Шнайдер подчерта, че конкуренцията е здравословна, но призна, че основната цел е „инжекция“ за закъсалата местна индустрия. Друга важна промяна е включването на употребявани електромобили в програмата за първи път, макар и с по-ниски нива на подпомагане.

Прогнозите на браншовите организации VDA и VDIK са оптимистични. Очаква се новите стимули да доведат до 17% ръст на регистрациите през 2026 година, достигайки близо 1 милион електрифицирани коли. Този ход на Германия се разглежда и като подготовка за по-строгите CO2 лимити на ЕС, които влизат в сила в края на годината, притискайки производителите да продават повече коли с нулеви емисии, за да избегнат милиардни глоби.