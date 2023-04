Лебеди построиха гнезда от пластмасови отпадъци в град Кардиф (ВИДЕО)

Два лебеда построиха гнезда от пластмасови отпадъци в град Кардиф заради голямото количество боклуци във водата в района, предаде Би Би Си.

Пристанищните власти на Кардиф казаха, че са се отнесли „сериозно“ към почистването на отпадъци, но количеството отломки от две от най-големите реки в града е голямо предизвикателство.

„Вижте супата от боклуци в Кардифския залив, в която двойка лебеди са се загнездили,“ написа в Туитър Сам Раял, който снима лебедите за Би Би Си. „Женският лебед буквално събира пластмаса от занемарен док с човката си и покрива гнездото с нея. Как е възможно да се случи това? Това е възмутително“, възмущава се той.

This footage shows swans collecting plastic to build nests in Cardiff Bay



One resident described the water as a "soup of rubbish"https://t.co/gmZREmmocN pic.twitter.com/direrdHwul