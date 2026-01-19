Филипините откриха първото си голямо газово находище

Първото голямо находище на природен газ е открито във Филипините, обяви президентът на страната Фердинанд Маркос-младши.

„Филипините откриха находище на природен газ в находището Малампая Изток-1. Това е първото ни голямо откритие от повече от десетилетие, което дава нов тласък на усилията ни да осигурим стабилно и надеждно енергоснабдяване на страната“, написа той във Facebook.

Президентът обяви, че са открити големи находища на природен газ на приблизително 5 км източно от съществуващото находище Малампая. Запасите на откритото находище са приблизително 2,8 милиарда кубически метра газ, което се равнява на близо 14 милиарда кВтч електроенергия годишно. Това количество газ ще осигури електричество за над 5,7 милиона домакинства и приблизително 200 000 училища, добави Маркос-младши.

Според държавния глава, сондажът е извършен от филипински специалисти. Не са регистрирани инциденти по време на работата.