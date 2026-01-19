Новини
Филипините откриха първото си голямо газово находище

Филипините откриха първото си голямо газово находище

19 Януари, 2026 13:11 527 3

  • газ-
  • находище-
  • запаси-
  • открито-
  • количество-
  • филипини

Запасите му възлизат на 2,8 милиарда кубически метра газ

Филипините откриха първото си голямо газово находище - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първото голямо находище на природен газ е открито във Филипините, обяви президентът на страната Фердинанд Маркос-младши.

„Филипините откриха находище на природен газ в находището Малампая Изток-1. Това е първото ни голямо откритие от повече от десетилетие, което дава нов тласък на усилията ни да осигурим стабилно и надеждно енергоснабдяване на страната“, написа той във Facebook.

Президентът обяви, че са открити големи находища на природен газ на приблизително 5 км източно от съществуващото находище Малампая. Запасите на откритото находище са приблизително 2,8 милиарда кубически метра газ, което се равнява на близо 14 милиарда кВтч електроенергия годишно. Това количество газ ще осигури електричество за над 5,7 милиона домакинства и приблизително 200 000 училища, добави Маркос-младши.

Според държавния глава, сондажът е извършен от филипински специалисти. Не са регистрирани инциденти по време на работата.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Дони:

    6 0 Отговор
    - Рубио, я ми подай атласа!

    13:13 19.01.2026

  • 2 Шегобиец

    6 1 Отговор
    Ооо, сега ще ви внесем демокрация!

    13:16 19.01.2026

  • 3 456

    2 0 Отговор
    Шшшшт ,ще ви чуе световният джандър а после ще ви демократизират

    13:45 19.01.2026