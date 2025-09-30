Циркова акробатка загина пред публиката след падане от 5 метра

Испанската акробатка на трапец Марина Барсело загина при трагичен инцидент по време на представление на цирк Paul Busch в германския град Бауцен. 27-годишната артистка падна от около пет метра височина в събота вечер пред очите на близо сто зрители и почина на място. Сред публиката е имало десетки деца и семейства, а очевидци разказват за разигралата се сцена и последвалите шок и паника.

Местната полиция потвърди, че в момента на изпълнението Барсело не е използвала предпазно въже – решение, което според правилата е оставено на личната преценка на артиста. Разследването е в ход, като се проверяват както техническото оборудване, така и възможността за внезапен здравословен проблем.

Председателят на Германската асоциация на цирковете Ралф Хупертц заяви, че подобен случай е изключително необичаен за опитен артист и предположи, че младата жена може да е почувствала неразположение или световъртеж по време на изпълнението. По негови думи подобна трагедия не е регистрирана на германска циркова сцена от десетилетия.

Марина Барсело е родом от Майорка и е натрупала над десет години опит като въздушна акробатка. Работила е в Испания, Германия и Полша, а само преди седмици се е присъединила към трупата на цирк Paul Busch за новото им турне. В социалните мрежи тя често споделяше кадри от своите изпълнения и говореше за цирка като за „изкуство, което създава незабравими моменти“.

След трагедията ръководството на цирка отмени всички предстоящи представления. Кметът на Бауцен Карстен Вогт изрази съболезнования към семейството и близките на Барсело, а местните власти осигуриха психологическа подкрепа за зрителите и екипа на цирка.