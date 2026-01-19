Новини
Мехмед Дикме: Президентът не е длъжен още тази седмица да насрочи изборите. В Конституцията той няма такъв срок

19 Януари, 2026 13:19 509 4

  • мехмед дикме-
  • президент-
  • насрочване-
  • избори-
  • конституция-
  • дата

Ако в бъдеще ГЕРБ ще търси такава коалиция, каквато е в момента, нищо няма да се промени, а протестите ще продължат, но този път ще са много по-мащабни. Може би хората ще бъдат вече с тоягите, коментира бившият депутат от ДПС

Мехмед Дикме: Президентът не е длъжен още тази седмица да насрочи изборите. В Конституцията той няма такъв срок - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Президентът не е длъжен още тази седмица да насрочи изборите. В Конституцията той няма такъв срок. Преценката е негова - преди или след Великден ще насрочи изборите". Това заяви пред БНР Мехмед Дикме - бивш депутат от ДПС.

"Президентът няма срок, в който да назначи служебния кабинет и да насрочи дата за изборите. Първо ни предстоят консултации с политическите партии относно съставянето на служебния кабинет. Чак след това може би картината ще стане малко по-ясна отколкото е сега. Всяко нещо, което би могло да се каже в настоящия момент, утре може би да е съвсем различно", коментира той в предаването "Преди всички".

Дикме се съмнява президентът да напусне институцията, за да излезе на политическия терен. Това е въпрос, на който Радев трябва да отговори, подчерта той. И напомни президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, които се включиха в политическия живот след мандатите си и "буквално катастрофираха" - не получиха необходимата подкрепа.

"Въпрос на преценка - точно кога ще се използва времето, най-доброто време, ако реши президентът да участва в изборите. Ако той участва, политическата картина ще е коренно различна, както и възможностите за коалиции след изборите ще бъдат коренно различни от настоящата ситуация".

Мехмед Дикме отново отправи критики към конституционните промени, които ограничиха избора на президента за служебен премиер. Какво ще стане, ако всички откажат, попита той.

"Всички играчи, които президентът има възможност да назначи, са политически играчи. Т.е. служебният кабинет няма да бъде независим, той ще е политически зависим от хората, които са го излъчили".

Бившият депутат от ДПС коментира и избора на Румен Радев да даде третия мандат за съставяне на правителство на АПС. По думите му нищо случайно няма в този избор.

"Човек трябва да избере най-малкото зло", подчерта той. Според него обаче това е и ясен знак за бъдещо сътрудничество.

"Тук има много неща с условности, но трябва да се търси някакъв подтекст в решението на президента за връчването на този мандат".

Етническият мир не се гради на желанието на политиците, категоричен бе още Мехмед Дикме и обясни:

"Етническият мир в България се гради на добрите взаимоотношения между всички етнически групи, в това число и българи - турци, които живеят в България. Никой не може да го наруши този етнически мир, точно обратното ще получи, който се опита да се заиграе и да го наруши. Нито Пеевски, нито президентът, нито Борисов, нито който и да е може да наруши добрите взаимоотношения на хората, които живеят в България. Те живеят в мир, спокойствие и добросъседство, със зачитане на традициите и уважаване на правата и свободите на всеки гражданин".

Той подчерта, че на протестите през декември е имало и много хора от малцинствата:

"Те излязоха не срещу един или срещу друг, те излязоха срещу статуквото, срещу модела на управление. И турци, и българи не приемат този модел на управление".

Според него ако в бъдеще ГЕРБ ще търси такава коалиция, каквато е в момента, нищо няма да се промени, а протестите ще продължат, но този път ще са много по-мащабни. "Може би хората ще бъдат вече с тоягите, защото ако днес бяха младежите по улиците, утре ще излязат и техните родители, а те със сигурност ще реагират много по-остро", смята той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Самохвалко

    4 1 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.

    13:33 19.01.2026

  • 2 един БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    ПОВЕЧЕ ОТ СКАНДАЛНО: Заплатата на Спецов не е 100 000 евро, а 361 828 лв. на месец!

    13:35 19.01.2026

  • 3 Крадец с чалма

    4 2 Отговор
    Чиба, бе депесарки отпадък!

    13:35 19.01.2026

  • 4 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Май и Дикме-то се натопорчи за власт

    13:43 19.01.2026

