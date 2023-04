Учени с ново откритие за астероида, причинил изчезването на динозаврите

Учените откриха, че астероидът, който е унищожил динозаврите, не е предизвикал дълготрайна глобална зима - откритие, което повдига нови въпроси за това какво се е случило на Земята след удара.



В един пролетен ден преди 66 милиона години астероид с диаметър 10 километра се разбил в полуостров Юкатан и почти сложил край на живота на Земята. Това събитие, наречено въздействието на Чиксулуб, предизвикало масово унищожение на около 75% от видовете, включително на динозаврите.

Но как точно е убило динозаврите остава мистерия - в края на краищата те не са били събрани под астероида в очакване да бъдат смачкани. В продължение на десетилетия учените спекулират, че ударът е изхвърлил толкова много прах и мръсотия в атмосферата, че е предизвикал "глобална зима" - период на продължително охлаждане, по време на който глобалните температури се сринали.

Въпреки това, проучване, публикувано на 22 март в списание Geology, разказва различна история, пише vesti.bg.

„Открихме, че няма доказателства за „глобалната зима“, каза пред Live Science Лорън О'Конър, геоучен от университета в Утрехт в Холандия и първи автор на изследването. „Поне не и в рамките на нашето изследване“, което може да засече температурни спадове, обхващащи 1000 години или повече.

О'Конър и екипът ѝ анализирали бактерии, фосилизирани в проби от въглища преди, по време и след въздействието на Чиксулуб. В отговор на температурните промени, тези бактерии удебеляват или изтъняват клетъчните си стени, „както слагате или махате одеяло“, каза тя.

Изследователите открили, че през хилядолетията след удара, бактериите не изглежда да се приспособявали за зимата. Вместо това те открили тенденция на затопляне от около 5000 години, която се стабилизирала относително бързо. Тези горещи години може да са резултат от супер вулкани, изхвърляли CO2 в атмосферата през хилядолетията и довели до внезапния край на периода Креда.

Това не означава, че глобалната зима е напълно изключена, каза пред Live Science Шон Гулик, геофизик от Тексаския университет в Остин, който не е участвал в проучването. Одеялото от прах, вдигнато от астероида, може да се е задържало в атмосферата само десетилетие или по-малко - без да променя забележимо глобалните температури, но потапя Земята в мрак. „Дори не е нужно да е толкова дълго“, каза Гулик. „Ако сме подложени на само месеци без слънце, това би било достатъчно, за да измрат повечето растения в света.“

С изчезването на толкова много растения, тревопасните трябва да се борят да намерят достатъчно храна. Когато те умрат се засягат и останалите видове нагоре по хранителната верига, убивайки големи месоядни животни и други видове, които зависят от тях. Това събитие, макар и опустошително, би се отразило във вкаменелостите. „Това би било наистина бързо събитие от геоложка гледна точка“, каза Гулик.

Екипът на О'Конър се съгласи, че вероятно е имало кратък период на студ и тъмнина в началото на опустошението в края на Креда. Но не изглежда да е имало дългосрочна тенденция на охлаждане.

Техните проучвания показват, че Земята може да се възстанови от събития, променящи климата, по-бързо, отколкото се смяташе досега - но не и без да предизвика масово унищожение на видове, каза О'Конър.

Сега учените планират да изследват въглища от повече райони в САЩ, за да съберат още сведения за температурните промени през хилядолетията, които биха довели до влиянието, което астероидът е имал. Те се надяват, че тези данни ще им помогнат да разграничат ефектите на вулканизма от въздействието на Чиксулуб и че паралелите с вулканичното затопляне ще ни дадат по-ясна представа какво да очакваме в настоящата климатична криза.