Кой има имен ден днес, 23 април 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 23 април 2026 г. Честито!

23 Април, 2023 06:00, обновена 22 Април, 2026 18:48 34 615 12

Александра е едно от имената на гръцката богиня Хера

Кой има имен ден днес, 23 април 2026 г. Честито! - 1
На 23 април имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо.

Александра е едно от имената на гръцката богиня Хера.

Покровителка на воините (гръцки). От старогръцки произход и означава „защитник на мъжете". Едно от имената на гръцката богиня Хера. Александра празнува имен ден на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Празнува също на деня на св.мчца царица Александра - 23 април, а също и на 23 ноември.

1. Името Александра е гръцко и означава покровителка на войните.

2. Енергията, което носи, е на силна воля, самостоятелност и целеустременост.

3. Жените с това име са склонни към арогантност и физическо насилие.

4. При тях е много важно влиянието на родителите са изграждане на характера им.

5. Те притежават изключителна сила и уникален чар.

6. Най-добра кариера градят в сферата на икономиката.

Малцина са тези, които знаят, че Александра празнува и през април. Повечето знаят, че празникът им е през ноември.

Източник: Petel.bg


  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 4 Отговор
    Чид на всички Хора които имат Празник

    Коментиран от #6, #8, #9

    07:05 23.04.2023

  • 2 Глупости.

    19 5 Отговор
    Днес е Томина неделя и имен ден има ТомА! Александровците си имат друг ден!

    Коментиран от #5, #12

    08:44 23.04.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОтецИларион

    19 5 Отговор
    Преди четвърт век Драгалевският Ай дук постави началото на опростачването на нацията ни и ограби всичко,дори и душите ни и мечтите ни, както и и правото ни да празнуваме.

    09:16 23.04.2023

  • 5 Александър

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости.":

    Александровците празнуваме 3-пъти ;) , та и ние с Тома си празнуваме.

    19:19 23.04.2023

  • 6 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ей,Вальо глухота ,ти имаше празник на 2-ри февруари.

    21:02 23.04.2023

  • 7 Одобрявам нека се впише

    2 1 Отговор
    Като ден на Хера денят е белязан

    02:02 24.04.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маня

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Новосибирските животновъди в близките години ще догоним САЩ!

    08:14 23.04.2025

  • 10 Идън

    6 2 Отговор
    В статията са смесени гръцка митология- езотерика и православие... Ако Зевс имаше за съпруга само Хера- гръцката митология щеше да е много кратка.Езотериката не се позовава на доказателства и няма такива.Не името прави човека- а обратното- човек сам си прави името.

    10:07 23.04.2025

  • 11 Гост

    4 0 Отговор
    Не намесвайте езическите божества в Православните традиции!

    10:43 23.04.2025

  • 12 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости.":

    Днес е сряда.
    Томина неделя е първата неделя след Великден. Тази година е на 27 Април.

    10:45 23.04.2025