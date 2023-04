Китай представи първата си пълна карта на повърхността на Марс (СНИМКИ)

Китай представи първата си пълна карта на повърхността на Марс, съставена на базата на снимки, направени по време на мисията на космическия апарат "Тянвън-1", съобщи "Чайна дейли", предава БТА.

Картата беше представена от Китайската национална космическа администрация (CNSA) и Китайската академия на науките на събитие в Хъфей, провинция Анхуей, посветено на китайския Ден на космонавтиката, съобщава "Хъфей жибао".

China on Monday released the first Mars maps, paving way for exploration and scientific research of the red planet. #Tianwen-1 orbiter has collected 14,757 images of the planet in an 8-month mission and achieved full coverage of the surface of #Mars. pic.twitter.com/cHqJ0RMspG