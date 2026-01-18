Времето днес, прогноза за неделя, 18 януари: Предимно облачно, застудяването продължава

От североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури в повечето места ще са между минус 11 и минус 6 градуса, в крайните югозападни райони до минус 1. Над по-голямата част от страната ще бъде облачно.

Преваляване от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и ще намалява. В западните райони ще духа слаб, до умерен вятър от изток-североизток.

В източните ще е умерен от север-североизток, а по Черноморското крайбрежие ще бъде временно и силен. Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 7 и минус 3 градуса, а в Южна между минус 2 и плюс 3.

Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Само валежи от сняг ще има на отделни места в Стара планина. Над масивите в Югозападна България и в Родопите облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток.

И в понеделник ще бъде доста студено. Минималните температури в повечето места ще са между минус 12 и минус 7 градуса, а максималните от минус 5 до около 0 градуса. В Северна България ще има значителна облачност. На места и видимостта ще е намалена, но ще е почти без валежи. Във вторник ще преобладава слънчево време и дневните температури слабо ще се повишат. В сряда на места в Южна България, а през нощта срещу четвъртък в Източна ще превали слаб сняг или дъжд и сняг.