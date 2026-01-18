Новини
България »
Васил Терзиев: Най-старите трамваи в София ще бъдат произведените през 2013 година

18 Януари, 2026 06:14, обновена 18 Януари, 2026 05:17 521 5

  • васил терзиев-
  • софия-
  • кмет

За 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт, заяви кметът на столицата

Васил Терзиев: Най-старите трамваи в София ще бъдат произведените през 2013 година - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В проектобюджета за 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 години - 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 нови тролея и 50 електробуса, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook., цитиран от dariknews.bg​.

След тези доставки най-старите трамваи в движение ще бъдат онези, произведени след 2013 г. Общата инвестиция надхвърля 270 млн. евро и включва и модернизация на депа и друга инфраструктура, информира Терзиев.

Той отбеляза, че когато първият трамвай тръгва по софийските улици преди 125 години, той задава посоката към по-свързан и по-модерен град за хората, които превозва.

Днес София продължава по релсите на устойчивата градска мобилност, а трамваят все още е част от ежедневието на поколения софиянци. Нашата отговорност е да надграждаме тази система с последователни и смислени инвестиции, посочва столичният кмет.

По думите му през последната година са направени важни крачки в тази посока.Изградихме 4,4 км нови трамвайни трасета, включително новия релсов път по разширението на бул. „Рожен“, който свърза кв. „Илиянци“ директно с метрото и центъра. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трасето по бул. „Александър Стамболийски“ – първият основен ремонт от изграждането му досега, отчете Терзиев.

През 2026 г. преминаваме към следващата, много по-мащабна фаза, заяви той. Подготвяме и реализираме проекти за обновяване и изграждане на трамвайни трасета по бул. „Мария Луиза“, „Джеймс Баучер“, „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“. Това означава едновременно грижа за най-старите линии, модернизация на ключови централни направления и нова директна връзка между „Младост“ и „Дружба“ – бул. “Копенхаген”, паралелно инвестираме и в по-добър подвижен състав, информира столичният кмет.

София е единственият град в България с трамваен транспорт. Нашата задача е той да бъде бърз, надежден и удобен – реална алтернатива на автомобила и основа на устойчивото бъдеще на столицата, посочи Васил Терзиев.


България
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Никой

    1 1 Отговор
    Кметът действа. И предишната Кметица - съще се оправяше.

    05:22 18.01.2026

  • 2 Мурка

    1 0 Отговор
    Добре е всеки да прави това от което ------РАЗБИРА

    Коментиран от #3

    05:23 18.01.2026

  • 3 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    ДС уше, потомствен нищоправец-комунист, освен от доноси кражби и говорене на ЛЪЖИ от какво па да разбира?

    05:41 18.01.2026

  • 4 Перник

    0 0 Отговор
    По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.

    05:42 18.01.2026

  • 5 Ей софиЕнци

    0 0 Отговор
    нали тоя ох.люв ви обеща, че ще АЙДУКЛУВА без заплата??? И си я вдигна от 3хиляди на 30хиляди! А да ви е честит боклука!

    05:56 18.01.2026

Новини по градове:
