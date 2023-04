Ким Кардашиян е готова да остави кариерата си и да влезе в съда (ВИДЕО)

Животът на Ким Кардашиян е на път да се обърне на 180 градуса. Риалити звездата показа, че е готова да изостави бляскавия си живот пред камерите, за да преследва адвокатската си кариера. В интервю пред сп. Time100 42-годишната майка на четири деца и бизнесдама говори за страстта си към закона, наследена от баща ѝ.

Ким сподели, че планира да се яви на официалния адвокатски изпит през февруари 2025 г., след като издържа теста през 2021 г., пише Телеграф.

„Шегувам се с майка ми – която ми е мениджър – казвам, „Ким К се пенсионира, а аз просто ще бъда адвокат. Така че можеш да отидеш да помогнеш на брат ми и сестрите ми, за да можеш все още да имаш работа“, каза Ким за Крис Дженър.

Звездата добави, че може "абсолютно" да изостави света на риалити телевизията и да живее като адвокат.

„Ще бъда също толкова щастлива, ако съм адвокат на пълен работен ден и правя само това. Светът на правото наистина отвори очите ми за толкова много“, каза тя.

Ким и известното ѝ семейство стартираха в риалити телевизията през 2007 г. с тяхното шоу "Keeping Up With the Kardashians" (Животът на Кардашиян). След 20 сезона те се преместиха в платформата Hulu с новия сериал, "The Kardashians" (Семейство Кардашиян), който отново проследява ежедневните неволи на звездното семейство.

И въпреки че Ким е известна с това, че личния ѝ живот е на показ, тя призна, че определено има много лични моменти, които държи близо до себе си.

Ким също така сподели, че покойният ѝ баща Робърт Кардашиян, който е бил известен адвокат, е бил "абсолютно" движещата сила в решението ѝ да се занимава с право.