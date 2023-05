Кевин Костнър и съпругата му Кристин се развеждат след 19 години брак

Актьорът Кевин Костнър и съпругата му Кристин Баумгартнер се развеждат след близо 19 години брак, предава БТА.

"С голяма тъга господин Костнър констатира, че обстоятелства извън неговия контрол го принуждават да действа в посока разтрогване на брака", се казва в съобщението на говорителя на актьора Арнолд Робинсън.

