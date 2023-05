Принц Уилям и Кейт Мидълтън посетиха лондонски пъб (ВИДЕО)

Британският престолонаследник принц Уилям посети лондонски пъб заедно със съпругата си, принцесата на Уелс Катрин, преди предстоящата коронация на баща му крал Чарлз Трети - най-значимото кралско събитие от поколение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кралската двойка пътува до заведението с метрото. Уилям и Кейт споделиха с местни жители, че все още тече подготовка за коронацията.

William and Kate, the Prince and Princess of Wales, were greeted by crowds outside the Dog and Duck pub in Soho, the heart of London's night-time economy, before heading inside to meet regulars, publicans and business owners https://t.co/HPxoEOazGH pic.twitter.com/cxSPGR6L0a