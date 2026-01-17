Новини
Николай Денков: На изборите България ще решава в каква посока иска да поеме

17 Януари, 2026

Според него българското общество е разделено на три части

„България навлиза в нов политически цикъл, белязан не просто от поредна кампания, а от сблъсък за посоката на страната оттук нататък“, заяви зам.- председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков в интервю за „Седмицата“ на Дарик радио. Според бившия премиер страната вече не е в обичайната си „криза на сглобките“, а в много по-дълбок цивилизационен избор - в каква България искаме да живеем и как да стигнем до нея.

„България има нужда от такова управление, което да ни направи богати, да заработи правосъдната система така, че да осъжда престъпниците, а не да гони политическите противници, и която да се стреми да направи силна България в силна Европа“, изясни той визията на ПП-ДБ.

Според него българското общество е разделено на три части: една, свързана с досегашния, корупционен модел на управление; втора, която ПП-ДБ иска да представлява - проевропейска, антикорупционна, която иска справедливост; и трета - ориентирана към Изтока, БРИКС и „слаба Европа“, в която българите отново да бъдат еднакво бедни.

На въпрос, свързан с евентуален политически проект на Румен Радев, той поясни, че никой от коалицията не е водил разговор с президента. Но ако се появи негов проект, ще трябва да отговори на въпроса накъде иска да отведе страната – към силна Европа или към модел тип „Орбан“, който доведе до икономически изостанала Унгария, с по-ниска покупателна способност от България и с двойно по-висока инфлация в кризисните години.

Изборът на служебен премиер според Николай Денков е право и задължение на президента, с което ПП-ДБ ще се съобрази. А казусът с отстраняването на Андрей Гюров от поста му в БНБ, е най-вече пример за модела Пеевски-Борисов, в който не е решаващо дали институциите работят, а дали в тях има хора на ключови места, които са лоялни и послушни и изпълняват поръчки по телефона.

Истинският проблем за акад. Денков е прокуратурата. „Тази система не просто не наказва големите кражби – тя ги пази“, каза той, като припомни десетките и стотици милиони, изтичащи през обществени поръчки, скандалите около „Чирен“, „Хемус“, заменките за земи и ролята на прокуратурата като инструмент за политически натиск – например срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

В този модел, по думите му, ключовите фигури са Борисов и Пеевски. Вторият държи първия чрез над 70 „дела на трупчета“, които могат във всеки един момент да бъдат рестартирани и с които Пеевски, с контрола си върху прокуратурата, Антикорупционната комисия и част от съдебната система, успява да накара Борисов да прави това, което го интересува.

Най-голямата битка според Денков е за честността на вота, заради усилията за саботаж на машинното гласуване и връщането към хартиената бюлетина – доказан „инструмент“ за подправяне на резултатите.

„Нашето най-сериозно опасение е, че в момента се подготвя силово налагане на новите машини-броячки, след което да се окаже невъзможно да се осигурят, да се изкара виновно служебното правителство, което и да е то, и накрая да се гласува на хартия – с максимално много фалшификации. Това е, което се опитваме да спрем в момента“, каза Денков. По думите му, от машинния вот се страхуват ГЕРБ, ДПС – Ново начало, ИТН и Възраждане – последните на думи са за машинен вот, но в парламента подкрепят действията на ГЕРБ срещу машинното гласуване.

Той също припомни, че ПП заедно с ДБ набират доброволци като пазители и наблюдатели на вота, за да се ограничат манипулациите, като до момента вече са се записали над 10 000 души от цялата страна.

Денков отхвърли като интриги твърденията за разлом в коалицията между ПП и ДБ. “Ние сме заедно, защото споделяме какво трябва да бъде бъдещето на България“, каза той и определи думите на депутата Даниел Лорер, че лидерът на ПП Асен Василев договаря служебно правителство с „Възраждане“, като абсолютна лъжа.

„Да припомня, че това е човекът, който преди време каза, че Пеевски се е променил към добро. Пеевски никога не се е променял към добро. Ние просто успяхме да го използваме в определен момент да постигнем част от нашите цели. Сглобката се разпадна в момента, в който Пеевски поиска да влезем в неговите схеми - и ние му казахме да си гледа работата“, поясни Денков. Той припомни, че Лорер е изключен от „Продължаваме Промяната“ и няма да бъде част от предизборните листи на коалицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 майор Михов

    21 2 Отговор
    Компроментиран бивш минпредсед.
    У лево.
    Слугувайте на господарите си другаде, не у нас.

    Коментиран от #20, #30

    17:57 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Посоката ти е заедно с Тулупа.

    15 0 Отговор
    Всички знаеме.

    Коментиран от #50

    18:00 17.01.2026

  • 5 ПеПер асо-Де Билите

    4 3 Отговор
    Пълен Провал ПП копейки хулигани Пирамиди Фараони Мечът ръждяса Ха ха ха

    18:01 17.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    и тоя е почнал са кокори кат Кокорчо. Мечтиииии екскурзиии

    18:02 17.01.2026

  • 8 Продажник

    14 0 Отговор
    Хайде стика с тази посока бе другарю Ъкадемик......стика с тези изтъркани опорки..30 години ни лъжете ....махайте се всички ...

    18:02 17.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    12 1 Отговор
    Николай Денков заместник-министър на образованието и науката 2014-2016 г., отговарящ за усвояването на еврофондовете.

    прАсен Василев министър на финансите в служебното правителство на Чехльо (2013).

    Бивши тиквисти няма, дрогаре тиквисти! ХАХАХА

    18:02 17.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Посоката е ясна.Бългрия трябва да прилага Иранския опит при секи следващ жълтопаветен метеж .

    18:03 17.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Денков

    10 2 Отговор
    Pазкажи сега за пуделите и мазните кафета.

    Коментиран от #26

    18:03 17.01.2026

  • 15 Куха лейка

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бащата на някаква Саяна":

    Дано и на теб ти се случи това...ще видим какво ще си оскубеш....къттил

    Коментиран от #48

    18:03 17.01.2026

  • 16 хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вие сте безполезни ориенталци - тип "измамници и крадци".

    18:03 17.01.2026

  • 17 Мурка

    5 1 Отговор
    и Това е било -----ПРАИМ МИНИСТЪР

    18:04 17.01.2026

  • 18 Няма промяна

    9 2 Отговор
    Опциите са чекмеджаци с пачки и кюлчета или рожденни дни с пудели и пачки. За pаятa - глад, мизерия и жълти евpостотинки.

    18:04 17.01.2026

  • 19 Куха лейка

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Направо е смешен":

    Явно ти плащат да драскаш едно и също....кътттил

    18:05 17.01.2026

  • 20 хмммм

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "майор Михов":

    защо да е компроментиран?

    Коментиран от #33

    18:05 17.01.2026

  • 21 хаха

    4 1 Отговор
    Ае в лево бе тиквист одрищян. пърДенков.

    Коментиран от #32

    18:05 17.01.2026

  • 22 Ами

    7 1 Отговор
    вашата посока е към дъното на блатото , продажници и задноблизци на дедо Сорос...

    18:06 17.01.2026

  • 23 до ники

    5 0 Отговор
    от мен шанс пак да пътуваш просто нямаш!

    18:06 17.01.2026

  • 24 койдазнай

    3 2 Отговор
    Посоката на България е определена на геостратегическо ниво! И тя е определена в Москва, преди 80 години. И докато в Русия има и една ядрена ракета, мърдане от съветската орбита няма и не може да има!

    18:06 17.01.2026

  • 25 Кире Сложното

    9 0 Отговор
    Ники отново иска да пътува!

    Коментиран от #37

    18:06 17.01.2026

  • 26 Да да да

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Денков":

    Зло сложиш срещу естественият интелект ,и заставаш на страната на пропагандата.

    18:07 17.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Абе тоя плъх щом гледа на Запад, защо се кичи с титлата " академик" , дето само в Русия още я има.

    18:09 17.01.2026

  • 29 Нехиs

    5 2 Отговор
    Молец, вас ви видяхме колко струвате с инфлациите и пуделите с пачките! За вас посоката е само надолу, освен ако не успеете с ала-балата!

    18:14 17.01.2026

  • 30 Не щем мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "майор Михов":

    от шапкари. Вече има един в президентството.

    18:14 17.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Една Тиква

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    ви трябва на вас да ви командори още 20 г. Щото сте на неговото ниво.

    18:16 17.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха

    0 2 Отговор
    Копейкин отново изтърва козите, явно в паника от изборите
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.


    Това са ви "политиците" на вас бе ориенталци сдухани. ХАХАХА!

    Коментиран от #44

    18:19 17.01.2026

  • 35 Бяхме им позабравили

    5 0 Отговор
    мутрите на ППДБ ейските шарлатани, вкл. и на Денкуф-, ама благодарение на Боко и неговите игри с оставките , тия грозници пак завладяха медиите.

    18:22 17.01.2026

  • 36 А някои са останали

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    на нивото отпреди 10 000 години. Кво ще кажеш за твое оправдание?

    18:23 17.01.2026

  • 37 Водолей

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кире Сложното":

    Да пътува но с еднопосочен билет.

    18:25 17.01.2026

  • 38 ГЕРБ

    4 1 Отговор
    Боклук

    18:27 17.01.2026

  • 39 Пепедебе

    1 1 Отговор
    Да не изпуснем руското влакче !

    18:27 17.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 морския

    2 0 Отговор
    няма да е в твоята посока !

    18:38 17.01.2026

  • 42 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Във всеки случай не избирам пътя към Содом и Гомор!!! И не трябва!!!!

    18:39 17.01.2026

  • 43 Ъкъдемикь Дренков

    0 0 Отговор
    Дръпкат ни конците от Москвва ПъПъПъПъ
    ПръЦПРАС

    18:40 17.01.2026

  • 44 Щерю

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Млък бе шнорхел продънен гний в дупката.

    18:43 17.01.2026

  • 45 Механик

    1 0 Отговор
    Не. България нищо няма да решава. Ще решават вместо нея. В същност, всичко вече е решено.
    А ако се получи неочаквана изненада, неотговаряща на линията на партията, то ще бъде обявено, че това е грешка или че ние не сме компетентни (както по повод на еврото).
    А племето пълни кошниците в кауфландия и си мисли, че може да се наяде веднъж и после да му се сито цял живот.

    18:50 17.01.2026

  • 46 Мераклия

    0 0 Отговор
    Ше платим на два негъра да ми държат Киро да го лющим цела нощ с два ката оребрени презервативи.

    18:56 17.01.2026

  • 47 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Плъх, нема ти казвам кво е писал Марк Твен за изборите. А он е бил много по-читав от тебе.

    18:57 17.01.2026

  • 48 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Куха лейка":

    Гласи се за парламента смотания гербер. И това връз костите на детето му. Което го уби тъст му.

    19:00 17.01.2026

  • 49 дрънко дренкоф: народа решава

    1 0 Отговор
    в каква посока да поемат паразитите бръмбарите и калинки ненужни
    за смет

    19:02 17.01.2026

  • 50 шопара

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Посоката ти е заедно с Тулупа.":

    Посоката му на дренчо е заедно с Тулупа
    в кочината ми
    ще ги сдобря пак

    19:04 17.01.2026

  • 51 Денков, денк оф оффф

    2 0 Отговор
    " Президентът ще трябва да отговори на въпроса
    накъде иска да отведе страната –
    към силна Европа или към модел тип „Орбан“,
    който доведе до икономически изостанала Унгария"
    ... ????
    Когато Бойо вкара България в Еврозоната,
    НАНИКЪДЕ ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТВЕДЕ СТРАНАТА.
    Мястото ни ще е в периферията и ни вопъл ни стон,
    само "слушам - изпълнявам. у бре у бре

    Коментиран от #52

    19:08 17.01.2026

  • 52 Дупничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Денков, денк оф оффф":

    На баце екзекуцията требва да я предават директно в ефир. Направо че избият рибата, рейтинг до небето. А па и другия шопар ако дават как наживо го дерат, те тогава цел свет че ни знае.

    19:12 17.01.2026

