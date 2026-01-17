Николай Денков: На изборите България ще решава в каква посока иска да поеме

„България навлиза в нов политически цикъл, белязан не просто от поредна кампания, а от сблъсък за посоката на страната оттук нататък“, заяви зам.- председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков в интервю за „Седмицата“ на Дарик радио. Според бившия премиер страната вече не е в обичайната си „криза на сглобките“, а в много по-дълбок цивилизационен избор - в каква България искаме да живеем и как да стигнем до нея.
„България има нужда от такова управление, което да ни направи богати, да заработи правосъдната система така, че да осъжда престъпниците, а не да гони политическите противници, и която да се стреми да направи силна България в силна Европа“, изясни той визията на ПП-ДБ.
Според него българското общество е разделено на три части: една, свързана с досегашния, корупционен модел на управление; втора, която ПП-ДБ иска да представлява - проевропейска, антикорупционна, която иска справедливост; и трета - ориентирана към Изтока, БРИКС и „слаба Европа“, в която българите отново да бъдат еднакво бедни.
На въпрос, свързан с евентуален политически проект на Румен Радев, той поясни, че никой от коалицията не е водил разговор с президента. Но ако се появи негов проект, ще трябва да отговори на въпроса накъде иска да отведе страната – към силна Европа или към модел тип „Орбан“, който доведе до икономически изостанала Унгария, с по-ниска покупателна способност от България и с двойно по-висока инфлация в кризисните години.
Изборът на служебен премиер според Николай Денков е право и задължение на президента, с което ПП-ДБ ще се съобрази. А казусът с отстраняването на Андрей Гюров от поста му в БНБ, е най-вече пример за модела Пеевски-Борисов, в който не е решаващо дали институциите работят, а дали в тях има хора на ключови места, които са лоялни и послушни и изпълняват поръчки по телефона.
Истинският проблем за акад. Денков е прокуратурата. „Тази система не просто не наказва големите кражби – тя ги пази“, каза той, като припомни десетките и стотици милиони, изтичащи през обществени поръчки, скандалите около „Чирен“, „Хемус“, заменките за земи и ролята на прокуратурата като инструмент за политически натиск – например срещу кмета на Варна Благомир Коцев.
В този модел, по думите му, ключовите фигури са Борисов и Пеевски. Вторият държи първия чрез над 70 „дела на трупчета“, които могат във всеки един момент да бъдат рестартирани и с които Пеевски, с контрола си върху прокуратурата, Антикорупционната комисия и част от съдебната система, успява да накара Борисов да прави това, което го интересува.
Най-голямата битка според Денков е за честността на вота, заради усилията за саботаж на машинното гласуване и връщането към хартиената бюлетина – доказан „инструмент“ за подправяне на резултатите.
„Нашето най-сериозно опасение е, че в момента се подготвя силово налагане на новите машини-броячки, след което да се окаже невъзможно да се осигурят, да се изкара виновно служебното правителство, което и да е то, и накрая да се гласува на хартия – с максимално много фалшификации. Това е, което се опитваме да спрем в момента“, каза Денков. По думите му, от машинния вот се страхуват ГЕРБ, ДПС – Ново начало, ИТН и Възраждане – последните на думи са за машинен вот, но в парламента подкрепят действията на ГЕРБ срещу машинното гласуване.
Той също припомни, че ПП заедно с ДБ набират доброволци като пазители и наблюдатели на вота, за да се ограничат манипулациите, като до момента вече са се записали над 10 000 души от цялата страна.
Денков отхвърли като интриги твърденията за разлом в коалицията между ПП и ДБ. “Ние сме заедно, защото споделяме какво трябва да бъде бъдещето на България“, каза той и определи думите на депутата Даниел Лорер, че лидерът на ПП Асен Василев договаря служебно правителство с „Възраждане“, като абсолютна лъжа.
„Да припомня, че това е човекът, който преди време каза, че Пеевски се е променил към добро. Пеевски никога не се е променял към добро. Ние просто успяхме да го използваме в определен момент да постигнем част от нашите цели. Сглобката се разпадна в момента, в който Пеевски поиска да влезем в неговите схеми - и ние му казахме да си гледа работата“, поясни Денков. Той припомни, че Лорер е изключен от „Продължаваме Промяната“ и няма да бъде част от предизборните листи на коалицията.
