Змия, свита в ел. табло, спря движението на цяло кръстовище (СНИМКИ)

Голяма змия спря движението на кръстовище в американския щат Вирджиния, предаде АП.

Влечугото си намерило убежище в електрическо табло и така прекъснало тока на цяло кръстовище в окръг Принц Уилям, съобщи окръжното полицейско управление, цитирано от БТА. Полицейски служител и служител по контрола на животните заедно премахнаха змията от таблото и я пуснаха на свобода невредима, поясниха представители на властите.

Змията е била толкова голяма, че е натиснала прекъсвач, който е изключил тока, но не е повредила нищо във вътрешността на таблото. Съдейки по разтопената змийска кожа, открита вътре, се смята, че животното е живяло в електрическото табло известно време.

Полицията инструктира хората да спират на кръстовищата, както биха спрели при знак „Стоп“, когато пътните сигнали не работят поради прекъсване на електрозахранването.

