110-годишна американка: Едно от най-важните събития в живота ми е появата на електричество

Американка отпразнува 110-ия си рожден ден и говори за тайните на дълголетието си пред Southeast Missourian.

Велма Фингър от Кейп Жирардо, Мисури, отпразнува поредната си годишнина на 28 юли. Жената е родена през 1915 г. във ферма, имала е осем братя и сестри. Столетницата си спомня епидемията от испански грип и казва, че майка ѝ тогава е била много болна, но се е възстановила.

През 1947 г. американката се омъжва за военен, който е работил в радиото, и ражда син. Те пътували много из страната. През целия си живот тя, съпругът ѝ и синът ѝ успяват да живеят в 12 щата, работят като пекар, администратор на болница и администратор на жилищен комплекс. Отговаряйки на въпроса за тайната на дълголетието, 110-годишната юбилярка казва, че няма тайна. Вярва обаче, че трябва да ядете повече зеленчуци, да спортувате и да тренирате ума си, за да живеете по-дълго.

Фингър казва, че едно от най-важните събития в живота ѝ е появата на електричество в града, тъй като вече не било необходимо да се пали печка на дърва и да се слагат въглища в чугунена ютия, за да се гладят дрехи. Тя отбеляза също, че наистина харесва възможностите на компютрите, но нарече радиото истинско чудо.

Въпреки напредналата си възраст, Фингър редовно тренира на велоергометър, ходи много пеша и посещава роднини, за да поддържа форма. По време на пандемията от COVID-19 тя два пъти преболедува от коронавирусната инфекция, но се възстановила напълно. Жената бе поздравена от внучката, правнуците и други роднини.

