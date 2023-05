Смъртоносна медуза заплашва подводния живот в Дарданелите

В пролива Дарданели в западния турски окръг Чанаккале от миналата година значително се е увеличил броят на отровните медузи от вида Chrysaora hysoscella, които засягат негативно популацията на рибите, предупреждава турски експерт, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

Естественото местообитание на този вид медуза е Средиземно и Егейско море, но се среща все по-често и в Дарданелите, пише още БТА.



Проф. д-р Мухаммет Тюркоглу, изследовател в областта на морските науки, предупреждава хората да внимават с този вид медуза, която може да бъде червена, кафява или жълта на цвят и има пипала с дължина до 1,5 метра, които съдържат токсични вещества.

При контакт хората получават симптоми като зачервяване, обрив, екзема и парещо усещане.

This is the compass jellyfish, Chrysaora hysoscella, which is commonly found in the North Eastern Atlantic Ocean! It gets its common name from the brown markings on top of its bell as they look similar to a compass! pic.twitter.com/F5EI2QXTTq