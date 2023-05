The Weeknd обмисля да се откаже от псевдонима си

The Weeknd каза, че следващият му албум може би ще бъде едно „Последно ура“ за неговия псевдоним. „Казах всичко, което можех да кажа“, заяви певецът, чието истинско име е Абел Тесфайе, в новото си интервю за списание W. В момента канадският изпълнител рекламира своя предстоящ сериал по HBO The Idol, в който участва заедно с Лили-Роуз Деп, пише Tialoto.

Абел Тесфайе разкри, че обмисля да се раздели с дългогодишния си псевдоним, който използва от дните на дебютния си сингъл от 2010 г. House of Balloons.

На този етап Абел смята, че сценичното му име вече е изживяло живота си и е време да се върне към истинското си име. „Албумът, върху който работя сега, вероятно ще е последният ми успех като The Weeknd“, споделя 33-годишният Тесфайе. „Това е нещо, което трябва да направя. Като The Weeknd казах всичко, което можех да кажа.“

Той обясни: „Наближава място и време, когато се готвя да затворя главата на Weeknd. Ще продължавам да правя музика, може би като Абел. Искам да убия The Weeknd. И ще го направя рано или късно. Определено се опитвам да сваля тази кожа и да се преродя.“ В същото време певецът е напът да покаже различна страна на своя творчески талант, а именно като актьор в главна роля в телевизионна продукция и то редом до дъщерята на Джони Деп и Ванеса Паради.

Що се отнася до музиката, The Weeknd в момента може да се похвали с още един хит номер 1, след като през февруари издаде ремикс с Ариана Гранде на нейната песен от 2016 г. Die for You.

Двамата отбелязаха четвъртия път, в който си сътрудничат заедно, след хита на Гранде от 2014 г. Love Me Harder, в дуета Off the Table през 2020 г. и техния ремикс на Save Your Tears от 2021 г.

Абел също така може би ще се насочи към големия екран в най-скоро време, тъй като списание Variety съобщи през март, че музикалната звезда ще участва в първата си главна филмова роля в игрален филм, чийто сценарий е написал сам, припомня Tialoto.bg. Филмът в момента е без заглавие, но се знае, че в него също ще играе актрисата от сериала „Сряда“ Джена Ортега, както и номинираният за „Оскар“ Бари Киоган.

В новия сериал на Абел и Лили-Роуз ще участват имена като Дан Леви, Ели Рот, Рейчъл Сенът и Ханк Азария, като драмата е дело на създателя на хитовия сериал „Еуфория“ Сам Левинсън.

В сериала на HBO „The Idol“ Лили-Роуз е изгряваща попзвезда, която започва връзка с гуру за самопомощ и собственик на нощен клуб (The Weeknd).

За новото си шоу The Weeknd казва пред W: „Знам, че дадох всичко от себе си. От това, което видях, шоуто е страхотно. Всичко е риск, но когато направиш всичко възможно, очакваш щастлив край“.