Астероид с размерите на самолет ще мине покрай Земята в неделя

Астероидът 2023 JK се очаква в неделя да премине покрай Земята, предаде ДПА, като цитира НАСА. Той ще се размине с нашата планета на малко повече от 1,6 милиона километра.

По данни на НАСА 2023 JK е с размерите на пътнически самолет. А изданието "Джерузалем пост" сравнява дължината на астероида с тази на 18 възрастни мъжки тихоокеански моржа, които лежат в редица с наведени глави, пише БТА.

В неделя покрай Земята ще премине и астероидът 2023 JD4, който е с приблизително същия размер като 2023 JK. Той обаче ще се размине с планетата ни на почти два пъти по-голямо разстояние от 2023 JK, казват от американската космическа агенция.

