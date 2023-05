На 73 години почина британският писател Мартин Еймис

Британският писател Мартин Еймис, чиито романи "Пари" и "Лондонски поля" го превърнаха в една от най-известните литературни фигури на неговото поколение, почина на 73-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции.

Той публикува 14 романа, мемоари, две книги с разкази и осем сборника с нехудожествени произведения.

"Съкрушени сме от смъртта на нашия автор и приятел Мартин Еймис: романист, есеист, мемоарист, критик, изключителен стилист”, казаха от издателство "Винтидж букс" за Пи Ей мидия.

Майкъл Еймис е починал от рак на хранопровода в дома си във Флорида, съобщи агентът му Андрю Уайли пред Асошиейтед прес.

Martin Amis, a British writer of dark comedic novels, has died from cancer. https://t.co/aodoEr2grr