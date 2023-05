Стотици искат да видят непокътнатото тяло на монахиня, умряла преди 4 години (СНИМКИ)

Стотици се стичат в американския щат в Мисури тази седмица, за да видят учудващо запазеното тяло на чернокожа монахиня, починала през 2019 г., съобщи АП.

Сестра Уилхелмина Ланкастър беше ексхумирана през април, съобщи бенедиктинският орден на монахините „Бенедиктините на Мария, кралица на апостолите“ в Гауър, Мисури. Тялото беше извадено като част от подготовката за представянето на новия храм на Свети Йосиф – проект, който включва „повторното погребване на останките на нашата скъпа основателка, сестра Вилхелмина“, казаха още от манастира, цитирани от БТА.

Членовете на религиозния орден са очаквали да видят само кости, тъй като Ланкастър е била погребана без балсамиране в обикновен дървен ковчег преди четири години. Вместо това обаче тялото ѝ се е оказало непокътнато.

Според някои вярващи католици това е знак за святост. Други обаче казват, че липсата на разлагане не е толкова рядко срещана, колкото изглежда. По думите на Ребека Джордж, преподавател по антропология в Западнокаролинския университет в Северна Каролина, „мумифицирането“ на небалсамирани тела е често срещано в рамките на практическата дейност на университета – телата могат да останат запазени в продължение на много години, като ковчезите и дрехите също играят роля в това.

Доброволци и местни органи на реда се включиха в овладяването на тълпата от около 1800 души, които дойдоха от различни места от цялата страна, за да видят и докоснат тялото на Ланкастър.

Манастирът каза, че тялото ще бъде поставено в стъклен олтар в църквата на бенедиктинския орден. Посетителите все още ще могат да видят покойната монахиня, както и да вземат пръст от гроба ѝ, но им е позволено да докосват тялото ѝ.

