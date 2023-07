Задава ли се нова звездна двойка? Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид заедно на парти

Леонардо ди Каприо и моделът Джиджи Хадид са били забелязани заедно през уикенда в Ню Йорк, съобщиха световни таблоиди.

Първите слухове, че между двамата има нещо повече от приятелство, тръгнаха непосредствено след седмицата на модата в Ню Йорк през септември м.г., припомня novini.bg.

Leonardo DiCaprio hangs with Gigi Hadid in the Hamptons https://t.co/UAd3r8lW3U pic.twitter.com/peXbaeJ9vX

Ди Каприо и Хадид са били гости на годишното парти на технологичния гуру Дейвид Розенберг в Бриджхемптън, организирано тази година с приятеля на Ди Каприо, магната в хотелиерството, Ричи Акива.

Amid dating rumours, Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid spotted in the Hamptons as they attend parties togetherhttps://t.co/L20IpwTkPL