Financial Times се подигра на "петия език" на Световен икономически форум в Давос

В навечерието на откриването на Световния икономически форум (WEF) в Давос, британският вестник Financial Times описа специален „пети език“, ползван от редовните посетители на събитието.

В допълнение към четирите официални езика на Швейцария, форумът, както иронично отбелязва вестникът, има специфичен вариант на английския език – „давоският диалект“, изпълнен с евфемизми и клишета за глобалния дневен ред. Самият Давос, който участниците във форума обикновено описват като „сърцето на Европа“, се намира в „затънтените гори“, отбелязва FT.

През 2026 г. Световният икономически форум (WEF) ще се проведе от 19 до 23 януари. Представители на политическия и бизнес елит ще обсъдят въпроси, свързани с международната сигурност и икономиката, и ще засегнат темата за изкуствения интелект. Основната тема на събитието е „Духът на диалога“.

Форумът се провежда в Давос от 1971 г. Градът е разположен в Алпите в Източна Швейцария на надморска височина над 1500 метра и е известен и като ски курорт.

Изданието представи ироничен „разговорник от Давос“, превеждайки типични изрази от участниците на „всекидневен“ език. Например, фразата „Тазгодишната тема е „Духът на диалога“, пише вестникът, означава „Идиоти управляват, така че трябва да говорим с тях“, докато лозунгът „Давос е идеалното място за бягство от ежедневието“ се отнася до висши мениджъри, които „току-що обявиха масови съкращения и избягаха от офиса“.

Вестникът подчертава често срещани твърдения за „ера на мини-латерализма“, „нова ера на възможностите“ и „индийски момент“, както и реалните интереси на корпорациите и политиците: от желанието да привлекат клиенти от бързо развиващите се икономики до инвестиции в „доказани“ петролни проекти. Разговорникът се отнася до последните политически новини. Например, според него фразата за президент на държава, който се присъединява към форум чрез видеовръзка, означава „Той се е страхувал, че ще бъде отвлечен от американските специални части“. Това се отнася до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

Според изданието, притежаването на карта от Давос отваря вратата към хиляди нови връзки в LinkedIn, покани за медитативни мрежови сесии и предложения за инвестиране в „първите в света приложения за запознанства, базирани на блокчейн, готови за квантови технологии“.

Вече, шегува се вестникът, остава въпросът дали този текст е достатъчен, за да убеди компанията да плати сметката за пътуването до Давос, използвайки корпоративна карта.