Новини
Свят »
Австралия »
Нападения на акули затвориха плажовете в Сидни ВИДЕО

Нападения на акули затвориха плажовете в Сидни ВИДЕО

20 Януари, 2026 04:21, обновена 20 Януари, 2026 04:26 612 3

  • сидни-
  • акули-
  • плажове

Хищните риби са атакували четирима човека само за два дни

Нападения на акули затвориха плажовете в Сидни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички плажове на Сидни в северната част на града са затворени поради високия риск от нападения от акули, съобщи полицията в австралийския щат Нов Южен Уелс.

„Всички плажове на северното крайбрежие на Сидни са затворени до второ нареждане и това решение ще бъде преразглеждано непрекъснато“, се казва в изявление на отдела след третото нападение от акула. ​​То се случи вечерта на 19 януари на плажа Манли, градски плаж, разположен в северната част на града.

Съобщава се също, че четвъртото нападение на акула срещу човек през последните 48 часа е регистрирано на брега на Нов Южен Уелс сутринта на 20 януари. Инцидентът е станал на плажа Пойнт Пломер, разположен на централния бряг на региона, на 400 километра северно от Сидни. 39-годишен мъж е откаран в болница с разкъсвания по краката след нападението.

Преди това са съобщени три нападения от акули срещу хора в Сидни за 26 часа. Вечерта на 19 януари акула нападна 20-годишен мъж на плажа Манли, разположен в северната част на града. Няколко часа по-рано акула се е опитала да атакува 11-годишно дете на плажа Дий Уай. На 18 януари тийнейджър е бил нападнат от акула на плажа Шарки в източната част на града.

През 2025 г. в Австралия са официално регистрирани 20 нападения на акули срещу хора. Пет от тези нападения са довели до смърт. В Сидни и околностите акули са нападали почиващи поне пет пъти през 2025 г., с два смъртни случая.

През септември 2025 г. 57-годишен сърфист е загинал при нападение на голяма бяла акула на плажа Лонг Рийф, разположен в северната част на Сидни.

През ноември 25-годишен швейцарски гражданин е починал, докато е плувал на селски плаж. Експертите отбелязват, че през 2025 г. броят на нападенията на хищници се е увеличил поради нарастващото население на източното крайбрежие на Австралия и популярността на водните спортове.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 1 Отговор
    Ние ултра набожните и ортодоксални евангелисти от евангелска петдесятна църква у Перник с пастор Сашо той ми е адаш ЧЕкаме второто пришествие на нашио господ исус христос.

    04:39 20.01.2026

  • 2 Ясно!

    0 0 Отговор
    Част от хибридната война на Путин! Акули да изядат австралийците!

    05:16 20.01.2026

  • 3 Руска действителност

    0 0 Отговор
    Да им имам проблемите. Вижте плажовете в Сочи, Анапа... студ, мраз и всичщо омазано с петрол, а отвреме навреме падне някой дрон.

    05:17 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания