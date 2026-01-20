Нападения на акули затвориха плажовете в Сидни ВИДЕО

Всички плажове на Сидни в северната част на града са затворени поради високия риск от нападения от акули, съобщи полицията в австралийския щат Нов Южен Уелс.

„Всички плажове на северното крайбрежие на Сидни са затворени до второ нареждане и това решение ще бъде преразглеждано непрекъснато“, се казва в изявление на отдела след третото нападение от акула. ​​То се случи вечерта на 19 януари на плажа Манли, градски плаж, разположен в северната част на града.

Съобщава се също, че четвъртото нападение на акула срещу човек през последните 48 часа е регистрирано на брега на Нов Южен Уелс сутринта на 20 януари. Инцидентът е станал на плажа Пойнт Пломер, разположен на централния бряг на региона, на 400 километра северно от Сидни. 39-годишен мъж е откаран в болница с разкъсвания по краката след нападението.

Преди това са съобщени три нападения от акули срещу хора в Сидни за 26 часа. Вечерта на 19 януари акула нападна 20-годишен мъж на плажа Манли, разположен в северната част на града. Няколко часа по-рано акула се е опитала да атакува 11-годишно дете на плажа Дий Уай. На 18 януари тийнейджър е бил нападнат от акула на плажа Шарки в източната част на града.

През 2025 г. в Австралия са официално регистрирани 20 нападения на акули срещу хора. Пет от тези нападения са довели до смърт. В Сидни и околностите акули са нападали почиващи поне пет пъти през 2025 г., с два смъртни случая.

През септември 2025 г. 57-годишен сърфист е загинал при нападение на голяма бяла акула на плажа Лонг Рийф, разположен в северната част на Сидни.

През ноември 25-годишен швейцарски гражданин е починал, докато е плувал на селски плаж. Експертите отбелязват, че през 2025 г. броят на нападенията на хищници се е увеличил поради нарастващото население на източното крайбрежие на Австралия и популярността на водните спортове.