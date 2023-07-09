Започна строежът на най-голямата АЕЦ в света

Един доста добър ден за вас, в който лесно ще приключите с недовършените неща от предишните дни. Денят е подходящ за планиране на пътувания и дори за тръгване на път.

Днес имате шанса да демонстрирате най-добрите си качества. Внасянето на мир и хармония ще трябва да е ваша приоритетна задача. Бъдете по-внимателни с възрастните хора, които са около вас.

Като цяло денят е удачен, стига да не възлагате прекалено много надежди на хората. Слушайте интуицията си. Не се пренапрягайте много физически. По възможност не демонстрирайте политическите си пристрастия.

През този ден ще имате много възможности за изява, естествено и отговорностите ви ще са доста повече. За щастие ще получите така чаканото признание. Помислете за промяна в службата.

През този ден ще реагирате доста емоционално на всичко, което ви се случва. Ще сте лесно възбудими и в резултат на това избухливи. Внимавайте в приказките, защото лесно могат д аги използват срещу вас.

Един чудесен ден, в който ще имате възможност да материализирате част от плановете си. Помощници няма да ви липсват, но ще трябва да държите под око, за да не видоизменят съществено направлението, което сте има дали.

Денят не лош за вас. Следвайки поривите си може да пръснете повече пари, отколкото можете да си позволите. Бъдете по-пестеливи.

Малко тягостно може да се чувствате днес и е добре да избягвате контакти с прекалено много хора. Художественото творчество може да е твърде вдъхновено днес.

Ден за най-вече за труд. Добър момент да се занимаете и със счетоводство. Ако ви се налага да коригирате или поправете каквото и да било, сега е моментът да го направите.

Денят ви предлага добри шансове за изява, но ще трябва да се потрудите малко повечко, за да ги реализирате. Ако се налага да се занимавате с деца, то днес това ще ви се отдава по-лесно от друг път.

Овен (21.03 - 20.04)

Успешен може да е този ден за вас ако се държите естествено и не пришпорвате прекалено събитията. Може да ви споходят мисли за лятна отпуска, но за момента не бързайте да ги реализирате.