Кой има имен ден днес, 11 юли 2026 г. Честито!

На 11 юли православната църква почита Св. равноапостолна княгиня Олга.
Олга е киевска княгиня, съпруга на княз Игор I и майка на княз Светослав I, като чиято настойница управлява между 945 г. и 969 г. След кръщението си тя приема името християнското име Елена.
През XIX век руски историци предлагат теория, че Олга Киевска е внучка на българския княз Борис І. Целта била да се верифицира стремежът на Царска Русия да се превърне в панславянска империя. Много по-вероятно е обаче, както сочи и името ѝ, Олга да е със скандинавски произход. Това е славянският вариант на шведското Хелга или финландското Оили.
Също така, ако е била внучка на Борис І, тя щеше да е християнка, което би обезсмислило промяната на името ѝ на Елена след кръщението ѝ.
Според легендата след убийството на нейния съпруг от славянското племе древляни, Олга поела управлението на Киевска Рус. Отмъстила жестоко на убийците, изгаряйки градовете им, като много от древляните били принесени в жертва на езическите богове.
През 957 г. Олга отишла в Константинопол, в търсене на съюз срещу хазарите, атакуващи Киевска Рус от изток. Там тя приела християнството и името Елена, както се казвала и съпругата на Константин VII Багрянородни. Церемонията е подробно описана от самия византийски император в „За обредите или церемониите във Византийския двор”. Олга е кръстена лично от константинополския патриарх Полиевкт.
Смята се, че след завръщането си в Киевска Рус княгинята положила първия камък на катедралния храм „Света София” в Киев през 960 г.
През 965 г., с помощта на византийската дипломация, нейният син княз Светослав I успял да разгроми хазарите и да превземе най-важните им крепости и столицата Итил.
Св. Олга е първият християнски владетел на Киевска Рус. Страната е окончателно покръстена през 988 г. от нейния внук Владимир I Велики.
Днес имен ден празнуват Олга, Оля и Олег. Имената произхождат от древноскандинавското „Hailaga”, което означавало „посветен на боговете” и по-късно преминало в „Хелги”, значещо „благословен”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папункин
08:04 11.07.2023
2 !!!?
Коментиран от #18, #21, #30
08:18 11.07.2023
3 Тирето
Коментиран от #19, #20
08:19 11.07.2023
4 Абг
08:19 11.07.2023
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #6
08:24 11.07.2023
6 !!!?
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Държава Россия никога не имало, няма и сега. Имало е княжество Киевска Русь, кето е древна Украйна, а РФ е бившия СССР, наследник Московския Улус !!!?
Коментиран от #7
09:02 11.07.2023
7 Да знаеш
До коментар #6 от "!!!?":Украйна за Русия е като Македония за България - КРАДЕЦ на история...
Коментиран от #8
09:07 11.07.2023
8 !!!?
До коментар #7 от "Да знаеш":Точно обратното ! Прочети История на Россия !!!?
09:10 11.07.2023
9 778
09:17 11.07.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 00001
07:32 11.07.2024
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 къде я видя
До коментар #3 от "Тирето":тая слава на гробищата ли
15:34 11.07.2024
20 Фкфк
До коментар #3 от "Тирето":Нова история пишат човек за това са толкова злобни само дето неможе да направиш нова история историята е такава каквато е
00:21 12.07.2024
21 Лфлгл
До коментар #2 от "!!!?":Къде е била Киев русофоби
Коментиран от #32
00:22 12.07.2024
22 Анонимен
05:54 11.07.2025
23 АЛЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... Как си представяте
..... Немита "викингска булка" която говорела и пишела свободно на Български и гръцки :)) И била майстор на църковните писания :)) Дъщеря е на Владимир Расате - Внука и Затова е Владимир , известен като велик - покръстител на Русия , дясната и ръка е бил най-верния поп на Цар Симеон Велики :))
.....
Сина и Светослав е бил езичник като дядо си Владимир Расате и искал да мести столицата от Киев в онгъла на Аспарух , ходел с опашка като прабългарин , унищожил хазарите
06:36 11.07.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факт
07:14 11.07.2025
26 балканец варварин
08:20 11.07.2025
27 Е мъжа и
Коментиран от #29
09:28 11.07.2025
28 Да бе , да ! 😜
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Има си хас ! Разбира се ! Нали "Господ е българин" ! 😄
09:46 11.07.2025
29 Леле-леле ! 🤔
До коментар #27 от "Е мъжа и":300 боляри не са ли мночко ? 😟 Или викаш и тогава в България вождивете-депутати са били повече от индианците ?
09:49 11.07.2025
30 Всъщност
До коментар #2 от "!!!?":Киевска Рус е Русия ! А О крайна е руската Македония , обособена като отделна съветска република през гражданската война в Русия , в началото на 20 век ! Четете я тази история , бе !
Коментиран от #33, #36
09:52 11.07.2025
31 балканец варварин
09:57 11.07.2025
32 Антикомуне
До коментар #21 от "Лфлгл":Ами то си пише в статията, стига да можеш да четеш на български език.
10:24 11.07.2025
33 Тито
До коментар #30 от "Всъщност":Този ред на мисли води по-скоро до заключението, че Руската федерация се явява Северната Македония на първоначалната Киевска Рус (Украйна).
Да се радваме, че нашите македонци са толкова по-малобройни и кротки от нас, че украинците пишман станаха.
13:10 11.07.2025
34 Гост
15:16 11.07.2025
35 бай Ставри
16:36 11.07.2025
36 1944
До коментар #30 от "Всъщност":алоуууу тавариш. никва рООсия нема по онва време. жалката ви матушка е измислена кат македония преди 4-500 години.
20:03 11.07.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СКАНДИНАВКА Е МОЖЕЛА СВОБОДНО
ДА РАЗГОВАРЯ И ПИШЕ НА БЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ :)
..... ИМЕТО ОЛГА ИДВА ОТ ОЛГИНА НЕВЕСТА - НЕВЕСТАТА КОЯТО КНЯЗ ОЛЕГ ДОКАРА ОТ ПЛИСКА КЪДЕТО Е ВЕНЧАНА
.....
А ВНУКА И ВЪЗПИТАН ОТ НЕЯ - КНЯЗ ВЛАДИМИР ПОКРЪСТИ РУСИЯ
.....
ЗАЩОТО БАЩА МУ СВЕТОСЛАВ НЕ ДЕ ЗАСЕДЯВАЛ В КИЕВ И ИСКАЛ ДА МЕСТИ СТОЛИЦАТА НА ДУНАВ - ДРЪСТЪР - ДОРОСТОЛ - СИЛИСТРА :)
05:51 11.07.2026