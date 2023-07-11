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Кой има имен ден днес, 11 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 11 юли 2026 г. Честито!

11 Юли, 2023 07:05, обновена 9 Юли, 2026 13:30 17 461 37

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  • имен ден-
  • църква

Православната църква почита Св. равноапостолна княгиня Олга

Кой има имен ден днес, 11 юли 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 11 юли православната църква почита Св. равноапостолна княгиня Олга.

Олга е киевска княгиня, съпруга на княз Игор I и майка на княз Светослав I, като чиято настойница управлява между 945 г. и 969 г. След кръщението си тя приема името християнското име Елена.

През XIX век руски историци предлагат теория, че Олга Киевска е внучка на българския княз Борис І. Целта била да се верифицира стремежът на Царска Русия да се превърне в панславянска империя. Много по-вероятно е обаче, както сочи и името ѝ, Олга да е със скандинавски произход. Това е славянският вариант на шведското Хелга или финландското Оили.

Също така, ако е била внучка на Борис І, тя щеше да е християнка, което би обезсмислило промяната на името ѝ на Елена след кръщението ѝ.

Според легендата след убийството на нейния съпруг от славянското племе древляни, Олга поела управлението на Киевска Рус. Отмъстила жестоко на убийците, изгаряйки градовете им, като много от древляните били принесени в жертва на езическите богове.

През 957 г. Олга отишла в Константинопол, в търсене на съюз срещу хазарите, атакуващи Киевска Рус от изток. Там тя приела християнството и името Елена, както се казвала и съпругата на Константин VII Багрянородни. Церемонията е подробно описана от самия византийски император в „За обредите или церемониите във Византийския двор”. Олга е кръстена лично от константинополския патриарх Полиевкт.

Смята се, че след завръщането си в Киевска Рус княгинята положила първия камък на катедралния храм „Света София” в Киев през 960 г.

През 965 г., с помощта на византийската дипломация, нейният син княз Светослав I успял да разгроми хазарите и да превземе най-важните им крепости и столицата Итил.

Св. Олга е първият християнски владетел на Киевска Рус. Страната е окончателно покръстена през 988 г. от нейния внук Владимир I Велики.

Днес имен ден празнуват Олга, Оля и Олег. Имената произхождат от древноскандинавското „Hailaga”, което означавало „посветен на боговете” и по-късно преминало в „Хелги”, значещо „благословен”.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папункин

    14 33 Отговор
    Киевска Рус... Пък скандинавка... Не е ли "македонско девойче"...?

    08:04 11.07.2023

  • 2 !!!?

    33 27 Отговор
    Въпрос с повишена трудност за путинофили: А къде е била Московията по това време !!!?

    Коментиран от #18, #21, #30

    08:18 11.07.2023

  • 3 Тирето

    31 30 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #19, #20

    08:19 11.07.2023

  • 4 Абг

    49 5 Отговор
    Рожденото и име е Елена, след като отива там става Олга. Внучка е на Симеон Велики. Отивайки там носи със себе си много книги на глаголица от Преславската школа, скандинавците не познават Глаголицата. Нейна пра пра внучка отивайки във Франция да се жени за френския крал взема със себе си една книга написана на глаголица, т.н. Реймско евангелие, върху което са се клели векове наред френските крале при коронацията си. До ден днешен това евангелие се съхранява в катедралата в Реймс.

    08:19 11.07.2023

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 31 Отговор
    Олга е киевска княгиня, но във времето, когато не е имало Украйна, а само Русия...

    Коментиран от #6

    08:24 11.07.2023

  • 6 !!!?

    33 32 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Държава Россия никога не имало, няма и сега. Имало е княжество Киевска Русь, кето е древна Украйна, а РФ е бившия СССР, наследник Московския Улус !!!?

    Коментиран от #7

    09:02 11.07.2023

  • 7 Да знаеш

    35 31 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Украйна за Русия е като Македония за България - КРАДЕЦ на история...

    Коментиран от #8

    09:07 11.07.2023

  • 8 !!!?

    30 19 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    Точно обратното ! Прочети История на Россия !!!?

    09:10 11.07.2023

  • 9 778

    6 30 Отговор
    Олга е гръцко име и означава свята!

    09:17 11.07.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 00001

    26 10 Отговор
    Олга е дъшеря на принц на викингите от Плесков/Псков, Дъщерите на Петър 1 са изпратени за жени на Басил 2 Българо убиец и брат му. Сина на Олга с оригринално име Сфендоплок,Святосляв е нова версия обслужващо Русия име.Киевския каганат унищожава две империи,едната е Империата на Хазарите, Другата е Империята на Дунавските Българи.

    07:32 11.07.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 къде я видя

    5 27 Отговор

    До коментар #3 от "Тирето":

    тая слава на гробищата ли

    15:34 11.07.2024

  • 20 Фкфк

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тирето":

    Нова история пишат човек за това са толкова злобни само дето неможе да направиш нова история историята е такава каквато е

    00:21 12.07.2024

  • 21 Лфлгл

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Къде е била Киев русофоби

    Коментиран от #32

    00:22 12.07.2024

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор
    А скандинавците са дошли от Америка, през Гренландия.

    05:54 11.07.2025

  • 23 АЛЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    княз Олег е оженил Игор в България за княгиня Олга , в Плисков (Плиска)
    ... Как си представяте
    ..... Немита "викингска булка" която говорела и пишела свободно на Български и гръцки :)) И била майстор на църковните писания :)) Дъщеря е на Владимир Расате - Внука и Затова е Владимир , известен като велик - покръстител на Русия , дясната и ръка е бил най-верния поп на Цар Симеон Велики :))
    .....
    Сина и Светослав е бил езичник като дядо си Владимир Расате и искал да мести столицата от Киев в онгъла на Аспарух , ходел с опашка като прабългарин , унищожил хазарите

    06:36 11.07.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факт

    0 1 Отговор
    Както предполагат Руски историци!

    07:14 11.07.2025

  • 26 балканец варварин

    7 1 Отговор
    Олга или Елена е родена в Плиска, която по него време се изказва като Плъсковъ. От това идват спекулациите-лъжите на русите, че била родом от Псков, който по това време не е съществувал. Игор или Светослав, сина ѝ идва тук и наказва българската аристокрация, която предателски е приела християнството, избила е управляващите родове и е станала лакей на Византион. Някой ще се припознае в това и днес, за това спирам да коментирам до тук.

    08:20 11.07.2025

  • 27 Е мъжа и

    1 5 Отговор
    Е окупирал заедно с Византия части от България избил 300 боляри и 20 000 човека.Учете за да знаете кой кой е.Не да пишете проруски глупости

    Коментиран от #29

    09:28 11.07.2025

  • 28 Да бе , да ! 😜

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има си хас ! Разбира се ! Нали "Господ е българин" ! 😄

    09:46 11.07.2025

  • 29 Леле-леле ! 🤔

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е мъжа и":

    300 боляри не са ли мночко ? 😟 Или викаш и тогава в България вождивете-депутати са били повече от индианците ?

    09:49 11.07.2025

  • 30 Всъщност

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Киевска Рус е Русия ! А О крайна е руската Македония , обособена като отделна съветска република през гражданската война в Русия , в началото на 20 век ! Четете я тази история , бе !

    Коментиран от #33, #36

    09:52 11.07.2025

  • 31 балканец варварин

    3 1 Отговор
    До 27 "Е мъжа и", не съм проруски, за това не пиша проруски ако на теб ти се иска. Ти пробългарски ли си или прозападен? Игор или Светослав е сина ѝ, не мъжа ѝ. Когато идва и превзема Велики Преслав, България вече е покръстена - Преслав столица, капиш? Светослав не е все още християнин по това време, надали е бил, въпреки че на руснаците им се иска. Носил е старата вяра на дедите си като Аспарух, Тервел, Омуртаг и Крум. Да припомням ли колко силни сме били тогава и какво значат тези имена за Европа?

    09:57 11.07.2025

  • 32 Антикомуне

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лфлгл":

    Ами то си пише в статията, стига да можеш да четеш на български език.

    10:24 11.07.2025

  • 33 Тито

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Всъщност":

    Този ред на мисли води по-скоро до заключението, че Руската федерация се явява Северната Македония на първоначалната Киевска Рус (Украйна).
    Да се радваме, че нашите македонци са толкова по-малобройни и кротки от нас, че украинците пишман станаха.

    13:10 11.07.2025

  • 34 Гост

    2 1 Отговор
    Милене, Олга идва от старославянското "олъга", което има смисъл на огнена.

    15:16 11.07.2025

  • 35 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Ганев, като всеки умнокрасив си и виден украинофил, а в този случай и без да го осъзнаваш и поддържник на една враждебна и антибългарска руска клика. Ако можеш да ми обясниш защо и кога се е покръстила и да ми посочиш историческия източник за това - евала. Тя изначално е била покръстена, при рождението си. Защо да се кръщава при брака си с Игор, който както и сина и Светослав са езичници. Колко скандинавки през този период са християнки, та и да знаят гръцки писмено и четимо !? Това е още 10 век. Ще минат още повече от 100 години до времето на свети Олаф. Олга идва от Олего му - на Олег. А произхода и е изографисан на свода на една значима църква в Украйна. Проблемът е, че и украинци и руснаци и западняци нямат никакъв интерес да създават предпоставки за дори минимална възможност за съживяване на стара империя, като нашата. В това те виждат заплаха, според мен напразно. Но все пак им трябват клакьори, като теб.

    16:36 11.07.2025

  • 36 1944

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Всъщност":

    алоуууу тавариш. никва рООсия нема по онва време. жалката ви матушка е измислена кат македония преди 4-500 години.

    20:03 11.07.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕДВА ЛИ ЕДНА НЕКЪПАНА
    СКАНДИНАВКА Е МОЖЕЛА СВОБОДНО
    ДА РАЗГОВАРЯ И ПИШЕ НА БЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ :)
    ..... ИМЕТО ОЛГА ИДВА ОТ ОЛГИНА НЕВЕСТА - НЕВЕСТАТА КОЯТО КНЯЗ ОЛЕГ ДОКАРА ОТ ПЛИСКА КЪДЕТО Е ВЕНЧАНА
    .....
    А ВНУКА И ВЪЗПИТАН ОТ НЕЯ - КНЯЗ ВЛАДИМИР ПОКРЪСТИ РУСИЯ
    .....
    ЗАЩОТО БАЩА МУ СВЕТОСЛАВ НЕ ДЕ ЗАСЕДЯВАЛ В КИЕВ И ИСКАЛ ДА МЕСТИ СТОЛИЦАТА НА ДУНАВ - ДРЪСТЪР - ДОРОСТОЛ - СИЛИСТРА :)

    05:51 11.07.2026