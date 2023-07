Нищото е нещо, което можете да чуете: Хората са способни да чуват тишината

Учени използваха слухови илюзии, за да разкрият, че хората могат да чуят тишината по същия начин, по който чуват звуците, съобщи в. "Индипендънт".

Изследването е насочено към дебата дали хората могат да чуват нещо различно от звуци. Въпросът е ангажирал философите от векове.

"Ние обикновено мислим, че нашият слух се занимава със звуци", обяснява Руи Чже Го, студент по философия и психология в университета "Джонс Хопкинс". "Но тишината, каквато и да е тя, не е звук - това е липсата на звук. Изненадващо, това, което нашата работа предполага, е, че нищото е нещо, което можете да чуете."

Фактът, че мозъкът активно обработва самата тишина според учените би могъл да обясни защо обръщаме толкова много внимание на неудобна пауза в разговор, на пауза между гръмотевици или на тишината в края на музикално изпълнение.

