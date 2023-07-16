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Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито!

16 Юли, 2023 05:00, обновена 15 Юли, 2026 14:55 25 695 8

  • имен ден-
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  • юлия-
  • църква-
  • юлиян

Празнуват всички с имена Юлия, Юлиян, Юлияна

Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 16 юли имен ден празнуват всички с имена Юлия, Юлиян, Юлияна. Според народните вярвания днес е вторият ден от т.нар. Горещници. През Горещниците не се работи, не се ходи на нива, не се пали пещ и не се приготвя хляб, пише petel.bg.

На тази дата Българската православна църква почита паметта на Св. мъченица Юлия девица. Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Но, когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата ѝ, но Юлия не се отрекла от Христос.

Смъртта ѝ настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости - мъчителите ѝ решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през ІV век.

От друга страна Юлия е женски вариант на латинското име Юлий, което означава къдрокоса, с буйна къдрава коса.

16 юли се свързва и с името на император Гай Юлий Цезар. Латинското название „юлиус" определя и месеца като посветен на Юлий Цезар (101-44 г. пр. Хр.). Днес празнуват и съименниците на императора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 6 Отговор
    ЧИД на Празнуващите

    Коментиран от #4

    08:37 16.07.2023

  • 2 Гост

    10 5 Отговор
    ЧИД на Журналистът от Марица БГ господин ЮлиянАнгелов

    08:40 16.07.2023

  • 3 българин

    6 12 Отговор
    пука ми на шмайзера

    07:07 16.07.2024

  • 4 Хазяйка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Дай Ракия, Козльо ти не я Крий а я Представи

    07:32 16.07.2024

  • 5 Юсуф

    3 1 Отговор
    Аз се казвам ЮСУФ , искам да попитам ,кога да празнувам моя имен ден ?

    06:40 16.07.2025

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    08:31 16.07.2025

  • 7 999

    1 0 Отговор
    Julius-лат. млад. Жулиета - също има имен ден.,, А ти Жулиета отвърна със смях-О,Ромео,това беше само шега...,,-група Тангра и една от най- хубавите рок песни в бълг. музика.ЧИД на имениците!

    16:54 16.07.2025

  • 8 Име

    0 1 Отговор
    Честит имен ден на именниците! Треперете сатанисти, защото настъпва след това Илинден.

    22:08 16.07.2025