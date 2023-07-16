Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито!

На 16 юли имен ден празнуват всички с имена Юлия, Юлиян, Юлияна. Според народните вярвания днес е вторият ден от т.нар. Горещници. През Горещниците не се работи, не се ходи на нива, не се пали пещ и не се приготвя хляб, пише petel.bg.

На тази дата Българската православна църква почита паметта на Св. мъченица Юлия девица. Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Но, когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата ѝ, но Юлия не се отрекла от Христос.

Смъртта ѝ настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости - мъчителите ѝ решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през ІV век.

От друга страна Юлия е женски вариант на латинското име Юлий, което означава къдрокоса, с буйна къдрава коса.

16 юли се свързва и с името на император Гай Юлий Цезар. Латинското название „юлиус" определя и месеца като посветен на Юлий Цезар (101-44 г. пр. Хр.). Днес празнуват и съименниците на императора.