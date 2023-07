Килиан Мърфи ял само по един бадем на ден, за да се подготви за ролята си в "Опенхаймер"

Колегите на Килиън Мърфи, с които той си партнира в определяния като следващия блокбъстър филм "Опенхаймер", разказаха, че той буквално гладувал по време на снимките, за да може да изглежда достоверно в образа на физика Робърт Опенхаймер.

Британската актриса Емили Блънт, която влиза в ролята на негова екранна съпруга, разкри, че дневната му дажба храна се състояла в една-единствена ядка бадем. "Той имаше толкова грандиозна задача, заради която хапваше по един бадем всеки ден. Беше отслабнал много", сподели Блънт.

Самият Мърфи също потвърждава думите ѝ. "Обичам да играя с тялото си, а Опенхаймер имаше много отчетлива физика и силует, които исках да изградя правилно. Трябваше да отслабна доста, защото той е бил много слаб, почти изтощен. Живеел е на мартини и цигари", разказва ирландецът. Той обаче е категоричен, че режимът му със сигурност не е бил здравословен, дори го определя като опасен и не би го препоръчал на никого.

Starring Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., and Florence Pugh. Experience #Oppenheimer on the largest screen possible 7 21 23. Get tickets now! pic.twitter.com/yCLBu2tgMN