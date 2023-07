„Джеймс Уеб“ откри водни пари в зона на формиране на планети

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ откри водни пари около далечна звезда в район, където може да се формират скалисти планети. Това съобщава на сайта си НАСА, предава БТА.

Новите измервания са извършени от инструмента за средни инфрачервени лъчи на телескопа - MIRI (Mid-Infrared Instrument). Те са засекли водни пари във вътрешния диск на планетарната система PDS 70, която се намира на 370 светлинни години от нас. Звездата притежава както вътрешен, така и външен диск от газ и прах, разделени от пропаст от 8 милиарда километра, в която се намират две известни планети от типа газов гигант.

